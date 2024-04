O inspirativním projektu dvorských školáků se rozhodne na YouTube i ve Sněmovně

Projekt žáků ze Základní školy a Praktické školy ve Dvoře Králové nad Labem v akci nazvané Co školy dělají pro demokracii? postoupil do desítky finalistů a uchází se o titul nejinspirativnější projekt v rámci škol z celé republiky, které se do něj přihlásily.

Žákovský parlament Základní školy a Praktické školy ve Dvoře Králové nad Labem se uchází o titul nejinspirativnější projekt v republice v rámci akce Co školy dělají pro demokracii? | Foto: Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové