Investuje dvacet milionů korun do výstavby silnice v lokalitě Kalvárie. Chystá se nabídnout k prodeji další pozemky, které získala převodem od státu. Že by zůstaly ležet ladem, to nelze předpokládat. Právě naopak.

„Spíše se ukazuje, že máme nedostatek ploch v nabídce. Poptávka je velká, určitě převyšuje nabídku,“ potvrzuje starosta Vrchlabí Jan Sobotka, že zálusk na stavební parcely si dělá čím dál více lidí, pro které se stává moderní bydlení dostupnější.

„Je to dané ekonomickou situací. Kupní síla je velká, pozemky se prodávají rychle,“ vysvětluje.

Ve Vrchlabí už je plně obsazená lokalita Liščí kopec. „Tam je vše rozprodané do posledního pozemku,“ říká Sobotka. Stavební boom se přesune do Kalvárie, kde může vyrůst dalších 20 až 25 domů. „Je to krásná lokalita, kterou stojí za to otevřít. Nejpozději do dvou let tam chceme prodávat stavební parcely. Využili jsme možnost získat pozemky bezplatným převodem od pozemkového úřadu,“ dodává. „Na Kalvárii nevlastníme celou plochu, ale významnou část, na které bychom mohli rozjet výstavbu,“ upřesňuje vrchlabský starosta.

Výstavbě nových rodinných domů bude předcházet investice do infrastruktury, která má přinést rozvoj této části města. Dvacet milionů korun vydá radnice na vybudování silnice. Je to jeho letošní největší investice v rozpočtu, který schválilo zastupitelstvo. „Na Kalvárii vede nejhorší silnice ve městě. Je to pro nás takový vřed, který jsme chtěli odstranit,“ přiznává Jan Sobotka.

„Cesta se tam připravovala roky, ale pořád jsme neměli dostatek finančních prostředků. Rodinné domy přitom vznikaly už před dvaceti lety, ale stále tam zůstává polní, nezpevněná cesta,“ popisuje.

Silnice povede ve strmém stoupání, proto je nákladná. Město vybuduje také jednostranný chodník a veřejné osvětlení. Součástí stavby je i dobudování dešťové kanalizační stoky, opěrné gabionové zdi, vodovodního řadu a vodovodní přípojky.

Vrchlabí chtělo postavit komunikaci už v loňském roce, nakonec počkalo kvůli koordinaci se stavbou energetiků, která do Kalvárie umístí trafostanici.

Ve Vrchlabí se realizují také developerské projekty soukromých investorů, které nabízejí ke koupi rodinné domy a apartmány. V městské části Podhůří vznikne dokonce nová ulice s obytnou zónou čtrnácti rezidenčních domů U Stadionu. Postaví je místní stavební společnost. Stavět začne už na jaře. „V první etapě vznikne čtrnáct moderních rodinných domků s dřevěným obkladem. První zájemci by se mohli nastěhovat v první polovině roku 2020. Druhá etapa přinese výstavbu bytového domu,“ přibližuje projekt Silvie Grohová, která má na starosti prodej.

Ačkoliv původním záměrem bylo postavit domy především pro Vrchlabáky, paradoxně se ozývají více zájemci z okolních míst. Nejčastěji ze Špindlerova Mlýna, Harrachova, okolí Jilemnice.