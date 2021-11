Pandemie koronaviru zablokovala velké investice v lyžařských areálech, horská střediska se jich však nemíní vzdát. Je to i případ SkiResortu Černá hora - Pec, který plánuje vybudovat v Peci pod Sněžkou zcela novou šestisedačkovou lanovou dráhu na sjezdovce Javor místo současných vleků a retenční nádrž v Janských Lázních.

V Peci pod Sněžkou na Javoru vznikne po demolici současných vleků nová šestimístná sedačková lanová dráha. | Foto: Deník/Jan Braun

"Bude to klíčová investice pro Pec pod Sněžkou. Z hlediska projektové dokumentace máme všechno připravené," řekl výkonný ředitel SkiResortu Černá hora - Pec Jakub Janda. SkiResort letos investoval do digitalizace, když připravil nový systém on-line prodeje skipasů, který už počítá s kontrolou dokumentů bezinfekčnosti. Ve čtyřech z pěti lyžařských areálů střediska se nově objeví takzvané sKiosky. To budou výdejní automaty, ve kterých si lyžaři vyzvednou skipasy zakoupené on-line. Příští rok chce SkiResort Černá hora - Pec postavit retenční nádrž v Janských Lázních u dolní stanice lanové dráhy Hofmanky Express.