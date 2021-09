Když před čtyřiceti lety stavěla italská firma Feal v Janských Lázních za astronomických 224 milionů korun největší českou dětskou léčebnu Vesna, byl u toho i Ital Salvatore Mignone. Pracoval tam rok a půl jako vedoucí party elektrikářů. Džob v Krkonoších mu osudově zasáhl do života. Muž, který žije v Miláně a ve fotbale fandí Juventusu Turín, si nabrnknul v Trutnově manželku. Poznali se v roce 1980 v tehdejším hotelu Varšava na náměstí v neděli při odpolední diskotéce. V pátek se přijel podívat do Janských Lázní, jak vypadá Vesna po čtyřiceti letech na oslavy výročí světově proslulé léčebny.

Ital Salvatore Mignone před bývalým hotelem Varšava v Trutnově, kde poznal svoji manželku. V letech 1980 a 1981 pracoval jako elektrikář na výstavbě dětské léčebny Vesna v Janských Lázních. | Foto: Deník/Jan Braun

"Vzpomínám na to pěkně, spolupráce mezi Italy a Čechy byla výborná. A taky zajímavá," říká devětašedesátiletý penzista, který si do Milána dokonce nechával posílat jako předplatitel Krkonošský deník. Byl také u toho, když se v Praze stavěla první stometrová budova v Československu, Motokov na Pankráci, a největší lázeňský dům v Teplicích. "Nejhorší to bylo hned na začátku, když jsme přijeli na hranice Československa do Dolního Dvořiště. Viděli jsme tam závory, vojáky se samopaly, ostnaté dráty. To byl šok. Říkali jsme si, panebože, kam to jedeme. První dojem byl hrozný. Ale pak už to bylo jiné," vzpomíná.