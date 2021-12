V pozici starosty Trutnova strávil 23 let a 2 měsíce, díky tomu je druhým nejdéle sloužícím starostou v dějinách města po Herrmannu Rauchovi, který vládl Trutnovu v letech 1894 až 1919 (vyučil se mydlářem a později v Trutnově provozoval obchod s tabákem, jeho vizitku najdete na konci článku). "Zanechává to určitě ve mně stopu. Je to dlouhá doba. Přinesla mi životní zkušenost. Něco jsme tady prožili a udělali," uvedl Ivan Adamec.

Nyní ho čeká nezvyklá role, Trutnov povede někdo jiný a jeho čeká post zastupitele. "Musím si zvyknout, že město bude řídit někdo jiný. Myslím, že Michal Rosa může využít moje zkušenosti ke svému prospěchu a prospěchu Trutnova, navíc propojení na Parlament také není k zahození. Myslím, že to dovedeme zužitkovat," uvažoval po pondělní výměně.

Na dotaz, zda byl architekt a městský radní Michal Rosa kandidátem číslo jedna na uvolněný post starosty, Adamec odpověděl bez váhání. "Ano. Spíše jsem se obával, že to odřekne. Vzal si čas na rozmyšlenou. Není to pro něj jednoduchá změna, je to zásah do života. Rodina se tomu bude muset přizpůsobit. Lidé berou starostu jako věc veřejnou a taky se tak k němu chovají," poznamenal.

Svého nástupce vnímá jako uvážlivého člověka. "Bude o věcech přemýšlet, udělá vše proto, aby město šlo dopředu," ujistil bývalý starosta Trutnova.

Adamec se bude po říjnových volbách do Sněmovny a listopadovém zvolení předsedou hospodářského výboru a členem zemědělského výboru častěji pohybovat v Parlamentu. "Žiju v Trutnově a v Trutnově dál žít budu, do Prahy ale budu jezdit víc než teď. Už to prostě nešlo skloubit. Hospodářský výbor je velmi silný v rámci Poslanecké sněmovny, zabývá se mimo jiné zahraniční obchodní politikou, spolupracuje s hospodářskou komorou, svazy působícími v průmyslu. Čeká nás navíc předsednictví Evropské unie, to bude další nápor," přiblížil, čemu se bude věnovat.

Ivan Adamec zároveň nastínil, že do městského zastupitelstva bude chtít kandidovat i příští rok v komunálních volbách. "Pokud bude o moje služby zájem, tak budu rád kandidovat do zastupitelstva znovu," vyjádřil se jasně.

NEJDÉLE SLOUŽÍCÍ STAROSTA TRUTNOVA

Herrmann Rauch se vyučil mydlářem a později v Trutnově provozoval obchod s tabákem. Byl nejdéle sloužícím starostou v dějinách města - svůj úřad zastával 25 let. Když v roce 1897 při povodni řeka Úpa poničila Trutnov, mobilizoval starosta Rauch centrální úřady k regulaci řeky. Za jeho starostování byla v roce 1894 zprovozněna městská elektrárna a vodovod, který městu dodával pitnou vodu z Rýchor. Jméno starosty Raucha dlouhou dobu připomínal pomník navršený z kamenů na pravém břehu Úpy u dnešní obchodní akademie. Císař František Josef I. vyznamenal starostu Herrmanna Raucha za zásluhy o veřejné blaho rytířským křížem Řádu Františka Josefa.

Nejdéle sloužícím starostou Trutnova v dějinách města byl Herrmann Rauch.Zdroj: Město Trutnov