"Po zralé úvaze jsem se rozhodl rezignovat na svou dosavadní funkci starosty. Věřím, že se nám za uplynulých více jak 23 let podařilo náš Trutnov změnit ze zanedbaného a špinavého příhraničního města v krásné a prosperující a za to, že jsem mohl být u toho, jsem nesmírně vděčný," oznámil Ivan Adamec.

Ivan Adamec oficiálně rezignuje na nejbližším zasedání zastupitelstva 13. prosince a vzdá se také funkce v městské radě. Zastupitelé by měli přitom zvolit nového starostu města.

"Být starostou jsem vnímal jako velkou zodpovědnost, ale také jako velké osobní naplnění. Trutnov je město, do kterého jsem se před mnoha lety s manželkou přistěhoval a hned napoprvé mne chytlo za srdce. Vychovali jsme zde dvě děti a zůstává v našich srdcích tím nejbáječnějším místem pro život," uvedl Ivan Adamec ve svém vyjádření na sociální síti.

Je to úžasný výsledek, říká krajský lídr koalice Spolu Ivan Adamec

Adamec v říjnu obhájil mandát v Poslanecké sněmovně, ve středu byl zvolen předsedou hospodářského výboru. "Je to další možnost k tomu ovlivňovat hospodářskou politiku ve prospěch nás všech. Je to také ale další závazek, a proto jsem se po zralé úvaze rozhodl rezignovat na svou dosavadní funkci starosty," vysvětlil.

Na dění v Trutnově bude dál dohlížet. "Na Trutnov budu dohlížet zpovzdálí, připraven podat pomocnou ruku svému nástupci, kdykoliv to bude v počátcích svého působení potřebovat a nepochybuji o tom, že se Trutnov bude nadále rozvíjet v prosperující město evropského střihu," dodal Ivan Adamec.

Trutnov uvažuje o parkovacích domech a novém krytém bazénu

Ivan Adamec je starostou Trutnova od roku 1998, v letech 2002 až 2008 byl senátorem, od roku 2013 je poslancem a od roku 2016 krajským zastupitelem. V letošních sněmovních volbách byl v kraji lídrem kandidátky koalice Spolu, kterou tvoří KDU-ČSL, ODS, TOP 09. Před působením v politice dělal ředitele ZŠ Komenského v Trutnově. Do Trutnova se přistěhoval v roce 1986, dříve učil v Mělníku, Praze a Hradci Králové.

V roce 1994 vstoupil do politiky. "K tomuto kroku mne přesvědčil kamarád. Když tady něco kritizuješ, pojď si to zkusit sám, řekl mi tehdy. Překročil jsem pomyslný Rubikon a podepsal přihlášku do Občanské demokratické strany. Jsem v ní doteď a nelituji toho," zavzpomínal.

Trutnov opět zvolil starostou Ivana Adamce. Už pošesté

Na Adamcovo odstoupení zareagovali Piráti, kteří jsou s Adamcovou ODS na městě v koalici. "Tímto krokem končí jedna významná éra dějin Trutnova. Bylo to období velkých staveb a odvážných investic. Za starostou Adamcem zůstane nesmazatelná stopa, Trutnov prošel za dobu jeho starostování ohromnou změnou. Pro jeho následovníky bude velkou výzvou umět s tímto dědictvím dobře naložit a dále ho rozvíjet," reagoval místostarosta za Piráty Tomáš Eichler.

"Nyní probíhají jednání o budoucím uspořádání a jsem si jistý, že najdeme shodu. Rozhodně respektujeme právo ODS obsadit pozici starosty, které vyplývá z výsledku posledních komunálních voleb," zdůraznil Eichler.

Starostování není legrace, říká Adamec