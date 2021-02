Podle starosty Trutnova Ivana Adamce se dalo očekávat, že přijdou přísnější opatření v době, kdy okres zůstává dlouhodobě mezi nejvíce zasaženými regiony, nicméně by preferoval spíše zajištění masivního očkování. Řekl to v rozhovoru pro Deník přímo z Poslanecké sněmovny, kde působí jako poslanec ODS.

Starosta Trutnova Ivan Adamec. | Foto: Miloš Šálek

"Takový krok se dal čekat, ale je to typické vládní nařízení, ani ryba ani rak. Myslím, že cesta by měla být jiná. Co nejrychleji by se měly zajistit vakcíny do nejvíce ohrožených okresů a míst, aby se zárodky nákazy podařilo účinnou formou zarazit a ne nařízením, které se dá lehce obejít a stejně nezabrání mobilitě lidí," řekl starosta Trutnova Ivan Adamec pro Deník. "Z regionálního pohledu to znamená, že se zavře východní část Krkonoš. Tam jsou lidi už úplně na dně, to není dobře, to je velký problém," připomněl.