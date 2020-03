„Situaci sleduji, snažím se zjišťovat aktuální informace, abych předešel problémům, které můžou kvůli koronaviru nastat. Lidé jsou stále přátelští, ačkoliv se začíná projevovat opatrnost kvůli koronaviru. Občas mě někdo upozorní, abych si dával pozor. Regály v obchodech jsou však stále plné jídla a roušky jsou také k mání,“ přiblížil situaci z Apeninského polostrova. „V Itálii ještě nějaký ten týden budu, takže nezbývá než doufat, že se situace změní. Svoje plány ale zatím měnit nebudu,“ dodal.

Při pondělním vandru do jihoitalského města Sanza nejprve zblízka vyplašil skupinu divočáků, před místním obchodem pak narazil na policisty. „Odchytili mě, ať jdu s nimi na stanici. Jeden ze strážníků mi sdělil, že si mám dávat pozor na koronavirus. Odpověděl jsem mu, že přes města chodím jen zřídka a to mu ke spokojenosti stačilo. Také si na mě vzal kontakt, prý by o mé cestě rád napsal do místních novin. To bylo od policistů vše a já mohl vyrazit na horu Monte Cervati, což je nejvyšší vrchol Národního parku Cilento,“ popsal svoji příhodu z 39. dne neobyčejného putování, po kterém přenocoval v domku pro nouzové přespání.

Jeho cesta je velice pestrá a plná zážitků. Pohyboval se u sopky Etna, prošel přes národní parky Sila a Pollino. „Na vlky mě tam upozorňovali jak lidé, tak i cedule. Na žádné jsem ale naštěstí nenarazil. Každý den musím odhánět hůlkami spoustu psů, kteří hlídají téměř každý rodinný dům. Stal jsem se svědkem neštěstí v horách. Na staršího pána se převrátil vozík se dřevem a už se z lesa bohužel nevrátil,“ vylíčil, co ho potkalo. „Občas se stává, že ráno se brodím sněhem v horách a odpoledne je krásné teplo na tričko. V botách už jsou díry a budu muset začít koukat po nových,“ pousmál se.

Skutečnost, že pokořil první tisícovku kilometrů, považuje za nádherný pocit. „Ještě mě však čeká dalších 8000 kilometrů,“ upozornil.