Adriana Zlámalová i její kolega Michal každou chvilku jednu z padajících mincí vezmou a pod lupou kontrolují kvalitu. „Je to namátková kontrola,“ vysvětlil Michal. „Nesmí se tam dostat žádný nepořádek, to pak musíme stroj zastavit a vyčistit ho,“ doplnil.

Do lisu s razidlem putují automaticky kovové žetony. Každý z nich „skočí“ na razidlo, ťuk a medaile je hotová. Dvě stě padesát kusů trvá pár minutek. A hned jde další várka.

Takto v jablonecké mincovně vznikají takzvané „normální“ mince z běžného kovu. Vedle v místnosti, kde se dbá na to, aby se sem nedostal prach, naopak vznikají mince stejného zjevu, ale stříbrné. Pracovnice bere ze zakrytého tácku jeden stříbrný žeton. Ofoukne razník, pak samotný žeton a ten poté položí opatrně do lisu. Současně zmáčkne dvě páčky. Otvor v lisu se zatáhne skleněným uzávěrem. Lis několikrát do žetonu bouchne. Uzávěr se otevírá, pracovnice opatrně vyndá minci, zkontroluje ji pod velkou stolní lupou a opět opatrně vloží na další tácek. Následně minci opět přikryje.

Ostuda Jablonce je na prodej. Za kolik si můžete koupit budovu dolního nádraží?

Stříbrné medaile jsou připraveny pro vítěze závodů Jizerská 50. Ale pozor, pokud budete mít štěstí, může se usmát štěstí i třeba na 150. v cíli. „Namátkou vložíme deset mincí do účastenských balíčků,“ přiblížila mluvčí České mincovna Lenka Klimentová. Takové balíčky dostává každý účastník závodů.

Na 30. kilometru hlavního závodu navíc proběhne rychlostní prémie o investiční medaile České mincovny Český lev.

Kmotrou letošní ražby měla být Alena Bartošová, jablonecká olympionička, bronzová mistryně světa v běhu na lyžích. Nakonec se tak kvůli jejímu zaneprázdnění nestalo. Medaile tak pokřtil autor návrhu akademický sochař Jiří Dostál, kterého znají mnozí coby bývalého ředitele jablonecké Střední uměleckoprůmyslové školy.

Ukrajinci se musí stěhovat, ubytovnu promění Jablonec na byty pro seniory

Jedna strana je už tradiční, druhá se každý rok mění. Vždy podle sloganu, který závod ten rok dostane. Letos to je Sport, tradice, umění. „Vždycky se snažím udělat něco s vědomím, že minci dostane do ruky světová hvězda běžeckého lyžování, tak i hobby závodník. Snažil jsem se na medaili naznačit běžeckou dráhu. Myslím, že na ní najde každý, co chce. Tedy sport, tradici i umění,“ pousmál se Dostál.

SKLENĚNÉ TROFEJE ZE STOPY

Uměleckým skvostem letošního ročníku legendárních závodů jsou skleněné trofeje pro vítěze a další, skleněné účastnické medaile. Za oběma počiny stojí významný český umělec Matyáš Chochola, který trofej zhotovil pomocí sádrového odlitku přímo z lyžařské stopy před startem loňského závodu na 50 kilometrů.

Nápad na vznik trofejí přišel spontánně týden před závodem Jizerské 50 v roce 2022. „Na hory jsem si přivezl pytel sádry, protože jsem dostal nápad odlít běžkařskou stopu a texturu sněhu přímo před startem závodu na stadionu, a obtisknout tak jeho živou energii. Samozřejmě, že se nikomu z organizátorů ani závodníků nelíbily zbytky sádry ve stopě, takže jsem sotva zatuhlé sádrové odlitky odnášel přímo před startujícími běžkaři a od sádry zadělal celou chatu,“ zavzpomínal si Chochola.

Trofeje pak fyzicky vznikly ve sklárně Preciosa Ornela v Desné. Tedy jen kousek od tratí Jizerské 50.

PADESÁTKA JIŽ VYPRODANÁ

Zájemci o startovné na závody 57. ročníku ČEZ Jizerské 50 mají stále možnost pohodlné online registrace až do neděle 28. ledna. Z nabídky závodů se však již nelze přihlásit na nejdelší 50. kilometrový závod, a ani na jeho kratší 25 kilometrů.

„Tyto závody ČEZ Jizerská 50 a Jizerská 25 zcela naplnily svou kapacitu,“ sdělil za pořádající agenturu David Douša.

Jablonecká ulice Za Říčkou je až do konce března uzavřená. Kvůli tramvaji

Fanoušci běžeckého lyžování, kteří se nestihli registrovat, však nemusí zoufat. Stále zbývá posledních pár desítek míst na populární bruslařské závody, a také na novou, nenáročnou trasu ČT Jizerské 10.

Jizerská 50 již dávno není akce s jediným závodem, naopak nabízí bohatý čtyřdenní program s celkem 8 lyžařskými výzvami a kulturním doprovodem. Mezi ně rozhodně patří Volkswagen Bedřichovská 30, tradiční závod volnou technikou, který se pojede ve čtvrtek 8. února.

Ve stejný den je na programu také další skejtový závod – ČSOB Jizerská 17, který zažil svou premiéru teprve v loňském roce. Na obě distance v tuto chvílí zbývá posledních pár desítek míst.

Jablonec připravil společný kalendář akcí. Veřejnosti bude přístupný od května

Rodiny s dětmi a všichni, kdo dávají přednost lehké klasice, by si rozhodně neměli nechat ujít letošní ČT Jizerskou 10 s novou trasou. Organizátoři závodu si dali extra záležet, aby byl závod nenáročný s minimálním možným převýšením a zároveň měl co nabídnout všem, kteří se chtějí pokochat krásnými výhledy.

Jeden z těch nejhezčích letos bude přímo z ikonické hráze Černá Nisa, kde se jinak běžkařské stopy neupravují. Start bude nově rozdělen hned do třech startovních vln, čímž bude zajištěna i bezproblémová průchodnost trasy.

57. ČEZ Jizerská 50 se koná v termínu 8. až 11. února 2024. Startovní číslo lze do vyprodání kapacity, nebo do půlnoci 28. ledna pořídit na www.jiz50.cz.