Žacléř - Krmit lva, to není jako dávat mlíčko kocourkovi. Stačí, aby se postavil na zadní, jednu přední tlapu opřel o klec, druhou prostrčil skrz mřížku, naježil hřívu a výzva soukromého chovatele Martina Zemana zkusit s fotografem Michalem nakrmit krále zvířat přestává být dobrým nápadem.

Obzvláště, nechá-li nás Cézar zblízka zkontrolovat sestavu vyceněných špičatých zubů, když doširoka otevře hladovou tlamu. Já, ani kolega nejsme stomatologové, ale tuhle prohlídku mu ochotně velmi rychle potvrdíme. Mezitím už mlsně kouká po syrovém kuřecím stehně. „Musíte držet stehno za kost a rovně prostrčit mřížkou pod elektrickým drátem,“ nabádá Martin Zeman a usmívá se nad nováčkovským děsem při činnosti, kterou on podstupuje každý den.

Přeci jen, člověk se běžně nedívá do lví tlamy z blízkosti několika málo centimetrů, a tak menší (nebo větší?) obavy jsou snad i pochopitelné. Sotva Cézar, který denně spořádá osm kilo syrového masa, slupne kuřecí stehýnko jako malinu, přilétne mu přes vysoký plot celé kuřátko. Spokojeně zavrčí a odchází večeřet.



Na vtipnou nabídku chovatele, jestli se za lvem podíváme přímo do výběhu, ani nereagujeme. Martin Zeman si sám odpoví: „To by z vás nic nezbylo. Proti těmhle šelmám jste bez šance.“ Když doplní, že každé tři týdny pořizuje Cézarovi novou pneumatiku, protože ty předchozí rozsápal na cucky, couváme nenápadně dozadu. V dalším výběhu, který je oddělen silnou zdí, se promenáduje tygr. „Dopřejeme mu trochu zábavy,“ povídá chovatel a jde vysunout železná vrata, skrz které proskočí do terénu, připomínající džungli.



S Martinem Zemanem se opravdu nenudíte, opět totiž žertuje, když vypouští tygra z klece. „Že bych si spletl vrata?,“ škádlí nás otázkou, naznačující možný útěk šelmy na zahradu. A líčí, jak s kamarádem dovádí. „Když přijdu dovnitř, skočí na mě, povalí na záda a chce si hrát.“ No, tenhle zážitek si opravdu nedopřejeme.

Nicméně i s námi Huri laškuje. Našlapuje kolem bazénku, přikrčí se a upřeně sleduje dva redakční vetřelce. „Bleskově zareaguje na každý váš pohyb,“ upozorňuje chovatel. Marně. Fotograf Michal zmáčkl spoušť a odměnou mu byla sprcha bahna, když se hravý tygr mohutně odrazil a skočil do vody. A ještě si drze ve vodě lebedí, jako by chtěl říct: To jsem vám to hoši nandal!



„Udělali jsme mu bazének a hned byl jak krokodýl. Jen mu koukala hlava a vypadal moc spokojeně. Tygři ussurijci prostě vodu milují,“ poznamená Martin Zeman.