Lukáš Praus se zabývá pěstováním bonsají už 7 let. Je studentem Bonsai school Koryuu Kai a členem české bonsajové asociace. Načerpané zkušenosti předává dál, v Domě dětí a mládeže Jednička ve Dvoře Králové nad Labem je lektorem Školy bonsaje. Podívejte se na jeho krásné kousky. Poradíme vám, jak je můžete také vypěstovat.

Pro Lukáše Prauseho z Dvora Králového jsou bonsaje opravdovou vášní. | Foto: Jan Bartoš

Bonsaj, co vše se skrývá za touto dech beroucí krásou? Lidskou snahou co nejvíce se přiblížit dojmu, obřích a velmi starých stromů a to v miniaturním provedení, pěstovaných v miskách. Lidskou činností, jednoznačně řadící se mezi druhy umění. Do tohoto světa nám nechal nahlédnout Lukáš Praus, pro kterého jsou bonsaje opravdovou vášní.