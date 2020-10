Jan Jarolím získal v 1. kole voleb 26,26 procent hlasů, Jan Sobotka 41,71 procent. Klíčové pro Jarolíma bylo, že porazil kandidátku ODS Kláru Sovovou o 1203 hlasů. Jarolím jich získal celkem 9345, Sovová 8142. Díky tomu postoupil do 2. kola, které rozhodne o tom, kdo bude zastupovat Trutnovsko v Senátu na dalších šest let. Ve Dvoře Králové nad Labem, kde je starostou, získal Jarolím 2077 hlasů, volilo ho 44,87 procent voličů (Sobotku 30,27 procent).

"Je na místě poděkovat voličům, a to nejen těm, kteří mi dali hlas, ale všem, kteří přišli k volbám. Je zřejmé, že Jan Sobotka ve Vrchlabí vládne a je tam oblíbený. Nicméně ve druhém kole nemusí být rozdíl tak výrazný a nemusí to být tak jasné, byť Jan Sobotka je pořád obrovským favoritem," reagoval Jan Jarolím na výsledky 1. kola senátních voleb.

"Může sehrát roli, že druhé kolo senátních voleb není spojené s krajskými volbami, a dva kandidáti, kteří nepostoupili, disponují poměrně velkým počtem hlasů. Pro druhé kolo nebudu nikoho z nich oslovovat, nechci lovit hlasy bez ohledu na to, od koho jsou. Nebudu se orientovat na hlasy voličů ANO, ale na hlasy těch lidí, kteří pochopili, že jsem normální člověk, že je chci zastupovat a pracovat pro ně," řekl Jan Jarolím.

Pokud se vyjadřoval o svém soupeři pro druhé kolo, které určí senátora pro Trutnovsko na příštích šest let, mluvil výhradně pozitivně a s neskrývanými sympatiemi. "Pokud vyhraje Jan Sobotka, nebude to tragédie, ale dobrá zpráva, protože to je slušný člověk, s nímž mám skvělé vztahy. Ať to dopadne jakkoliv, náš vztah to nenaruší. Pokud se stanu senátorem já, bude on pro mě jedním z nejbližších starostů, které znám. A troufám si říct, že obráceně to funguje stejně. Je to silný soupeř, který nepoužívá žádné podpásové taktiky, je korektní a hraje fair-play," zdůraznil Jarolím.

Sobotní dopoledne strávil na charitativním pochodu ve Dvoře Králové, nad kterým měl záštitu. "To byla skvělá, každoroční akce. Večer trávím v krajském volebním štábu ANO, který není nijak velký, ale potřebovali jsme se potkat kvůli výsledkům voleb," upřesnil svůj aktuální program. Vyjádřil se rovněž k výsledkům krajských voleb, v nichž vyhrála koalice ODS, STAN a Východočeši. "ODS zvítězila, není to ale drtivé vítězství. Za ideální bych považoval, že vítězné strany by k sobě měly najít cestu a spolupracovat ku prospěchu kraje, pokud nejsou extrémní, což nejsou," vyslovil svůj názor Jan Jarolím.