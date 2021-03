Oblastní nemocnice v Trutnově získala díky němu špičkové fonendoskopy, které měří správnou činnost srdce a plic, oxymetry měřící obsah kyslíku v krvi, digitální tonometry na měření tlaku, bezkontaktní teploměry, lékařské svítilny a další vybavení.

"Situace s covidem mi není lhostejná," vysvětloval jednoduše Jan Smejkal, proč se rozhodl nákladné přístroje darovat. Chce prostě za své peníze pomáhat ostatním a přispět ke zmírnění pandemie koronaviru.

"V Trutnově byla situace opravdu náročná. Po dobu dlouhých šesti týdnů patřila trutnovská nemocnice mezi nejhůře zasažené v České republice. To, co mi zdravotníci řekli a vyprávěli, lze jen těžko popsat. Patří jim obrovský respekt a nekonečné díky. To platí pro všechny zdravotníky napříč celou republikou," zdůraznil Jan Smejkal. "Mám to štěstí, že mám možnost pomáhat. V době krize a problémů si myslím, že se to dělat má a je to morální povinnost. Současná doba přímo volá po pomoci," řekl.

Reakce lidí na svoji dobročinnost má většinou pozitivní. Velkou pozornost vzbudila především jeho akce v Poličce, Litomyšli a Svitavách. V době, kdy vláda nařídila povinné nošení respirátorů, rozmístil po nádražích 5 tisíc kusů, které měli lidé k dispozici. "Samozřejmě se najdou i negativní ohlasy, ale tak to prostě je. Zejména komentáře lidí, které jsem buď nikdy neviděl anebo viděl párkrát za svůj život, občas člověka zamrzí," poznamenal.

Od trutnovské nemocnice si však zasloužil Jan Smejkal slova pochvaly. "Jsou to opravdu kvalitní přístroje, které okamžitě využijeme. Hrozně se nám hodí. V době covidu jsou potřeba strašně moc," ocenila nečekaný dar hlavní sestra Tereza Dudáčková.

"Jsme za takovou pomoc opravdu rádi a vděční. Například oxymetry používáme několikrát denně, měří obsah kyslíku v krvi. Důležité jsou i bezkontaktní teploměry. Ty se v jednu chvíli nedaly vůbec sehnat v celé republice. Přístroje jsme hned distribuovali na ARO a covidová oddělení," dodala hlavní sestra Oblastní nemocnice Trutnov.