Jandův boj. Přežijí u nás skoky na lyžích?

Harrachov - Starostí má teď nad hlavu. Bývalý skokan a reprezentant Jakub Janda přiznává, že se kvůli tragické situaci kolem můstků v noci budí.

Naložil si pořádně. Vedle pozice poslance (za ODS) se koncem dubna postavil do čela úseku skoku na lyžích. „Od nástupu do funkce uběhlo strašně málo času, jenže situace se bohužel zhoršila,“ začal Janda neveselé vyprávění.



V minulosti úspěšný český sport ověnčenými olympijskými medailemi se v posledních sezonách propadl na samé dno. Bývalý vítěz Světového poháru a Turné čtyř můstků se rozhodl, že pomůže. Moc dobře ví, kde tlačí bota. Vždyť se s kariérou skokana rozloučil teprve nedávno na začátku minulé sezony.



„V chátrajícím harrachovském areálu se už nedá využívat žádný můstek. Pro kluky mezi čtrnácti a devatenácti roky je to hrozná realita. V zimě není kde skákat a hrozí, že zabijeme jednu závodnickou generaci. Hledáme východisko, jak jim umožnit trénink,“ prohlásil odchovanec frenštátské skokanské líhně.

I kdyby se v dohledné době začalo s rekonstrukcí harrachovského areálu, hotovo by bylo až za šest let. „Klidně je možné, že se tam už nebude nikdy skákat. Harrachov je problém číslo jedna. Léto se dá zvládnout ve Frenštátu, ale nutně potřebujeme můstky K70 a K90 se zimním provozem,“ pokračoval bývalý elitní skokan.

„Liberecký areál s můstky má pronajatý společnost Tatry Mountain Resorts. Komunikujeme s nimi, ale jejich nabídka je dost drahá, proto jednáme i se Svazem lyžařů ČR, jak se k tomu postavit. Jedna z variant je, že svaz uvolní peníze a budeme kluky vozit trénovat do zahraničí.“



To pochopitelně není ideální. „Ze severní Moravy není velký problém dojet na můstky do Polska. Ovšem z české oblasti je to na nejbližší můstek do Německa 400 kilometrů. Co s tím? Budeme mládeži platit soustředění, aby týden trénovali, pak se na týden vrátili domů a chodili do školy? Máme svázané ruce,“ krčil rameny.

Na harrachovském můstku K70 by přitom skákat šlo, ale bohužel k němu není v zimě možný přístup. „Vlek je v havarijním stavu a opravu si nechce nikdo vzít na triko. Prý by to stálo moc peněz. Situace je složitá, bojujeme za záchranu českého skoku na lyžích. Stejný problém řeší i sdruženáři. Napsali jsme všem vysokým činitelům včetně premiéra, ale zatím bez odezvy,“ konstatoval.

Problém harrachovského areálu spočívá i v tom, že je rozdělený mezi několik majitelů, kteří spolu těžko najdou společnou řeč. „Je to vysoká politika. Nejsou vyřešené majetkoprávní vztahy. Celou dobu všichni věděli, že můstky jsou v havarijním stavu, ale nic se s tím nedělalo. Dokud se majitelé nedomluví, ke zlepšení asi nedojde,“ litoval čtyřicetiletý Janda. „My jako úsek s tím můžeme těžko něco dělat, snad jen upozorňovat, že nemáme kde skákat. Nikdo se zatím ale neodhodlal k podání pomocné ruky. Zatím se snažíme připravit projekt rekonstrukce harrachovského areálu, až potom je možné požádat o dotaci.“

Reprezentace se ujal staronový trenér David Jiroutek. Závodníci byli v minulých sezonách nespokojeni s vybavením, skokanským materiálem i s komunikací s úsekem. „Snažíme se jim vyjít vstříc. Jsme domluvení, aby svá přání hlásili trenérovi, a ten je přednese na radě úseku. Uděláme pro ně všechno. Sportovní úspěchy potřebujeme. Když jsou výsledky, objeví sponzoři a s nimi peníze. Ty se pak dají posunout právě k mládeži.“

Jakub Janda věří, že jednou bude líp a že se český skok odlepí ode dna. Nelituje, že usedl na pořádně horkou židli. „Někdy kvůli tomu v noci nespím a jen se dívám do stropu. Práce je strašně moc, ale ze sportu jsem zvyklý, že nic nedělám napůl,“ dodal otec dvouměsíční dcery.