Dětskou léčebnu Vesna v Janských Lázních postavili před čtyřiceti lety Italové za tehdy astronomických 224 milionů korun. Teď prochází největší rekonstrukcí v historii.

Státní léčebné lázně investují do oprav budovy dětské léčebny Vesna z roku 1981. Ve čtvrtek se pochlubily moderním 6. patrem. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Státní podnik léčebných lázní se odhodlal k rekordním investicím. Do opravy Vesny nasměruje 98 milionů korun. První etapa za 63 milionů je hotová, druhá začne v dubnu. Pacienti získají lepší prostředí pro léčebné pobyty, odpovídající současné době a poptávce. Je to první velká rekonstrukce od přelomu 70. a 80. let, kdy dětskou léčebnu během 24 měsíců kompletně postavili Italové.