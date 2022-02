"Dostali jsme nabídku od České pošty. Zájem máme určitě. Dolaďujeme kupní smlouvu. Některé věci jsou pro nás neakceptovatelné, do konce dubna by se mělo rozhodnout," řekl starosta Janských Lázní Petr Hřebačka. Město se zároveň brání výstavbě apartmánových domů, o které je obrovský zájem. "Nechceme v Janských Lázních klasické, čistokrevné apartmánové domy," zdůraznil starosta.

"Zastupitelstvo potvrdilo záměr budovu pošty koupit, budeme to platit částečně z úvěru, částečně z vlastních peněz. Chceme, aby pošta v Janských Lázních zůstala, a neomezit služby pro občany a hosty. V objektu by zůstal tabák i bar Black Hill. Máme vypracovaný posudek, jaký má budova potenciál generovat zisky," dodal.

Co bude město s domem dělat? "Budova je v poměrně dobrém stavu. V administrativní části bude dál pošta. V horní části jsou tři apartmány a byt, které pošta pronajímá. Nemáme ještě přesnou vizi, jak s nimi naložit, existuje více variant. Chtěli bychom tento prostor využít pro byty, ať sociální nebo pro seniory nebo mladé rodiny. V dolní části by mohla být nějaká provozovna. Do budoucna by tam mohlo případně vzniknout podzemní parkoviště," přiblížil představy města starosta.

V kupní smlouvě by se podle něj město zavázalo provozovat poštovní služby v Janských Lázních dvacet let. "Zjišťovali jsme, jak to chodí v jiných obcích, kde je pošta Partner. Máme příslib od slečny, která tady na poště pracuje, že by pokračovala dál jako zaměstnanec města," uvedl Hřebačka.

Podle informace od mluvčího České pošty Ivo Vysoudila fungují na Trutnovsku v současné době pošty Partner v obcích Horní Maršov, Staré Buky, Dolní Branná, Prosečné, Chotěvice, Čermná, Žireč, Choustníkovo Hradiště, Kuks, Vlčkovice v Podkrkonoší, Nemojov, Vítězná, Hajnice, Borovnice, Chvaleč a Jívka.

Pošta Partner poskytuje základní poštovní služby jako jsou příjem a výdej zásilek, peněžní služby, základní bankovní služby, prodej poštovních cenin a zboží a další. "Poštu partner může provozovat obec, právnická osoba podnikající podle živnostenského zákona, majitelé a provozovatelé firem a obchodů, případně poskytovatelé služeb. Pošta partner musí být otevřena každý pracovní den, a to minimálně v rozsahu otevíracích hodin původní pošty. Provozovatel dostává za provoz pošty Partner finanční odměnu," upřesnil mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

Další novinkou bude v Janských Lázních nový objekt kryté autobusové čekárny a veřejných toalet na náměstí Svobody, na který byla vypsaná architektonická soutěž. V anketě si občané vybrali návrh, který se jim líbil nejvíc. Stavba má být hotová do konce května, ze 6 milionů korun nákladů pokryje většinu dotace.

Podobně jako v dalších horských střediscích je také v Janských Lázních poptávka po výstavbě apartmánových domů. "Zájem je ohromný. Je to pořád velký trend dnešní doby. Stále však ze strany města platí, že si v Janských Lázních takovou výstavbu nepřejeme. Při každé nabídce investorů říkáme, že takové budovy tady nechceme. Striktně se řídíme územním plánem. Rekonstrukce nebo výstavba nových objektů se dá těžko zastavit, ale nechceme v Janských Lázních klasické, čistokrevné apartmánové domy. Po nich je největší poptávka a pro developery je to velký byznys," vyjádřil se starosta a uvedl i konkrétní případ: "Řešíme například případ se záměrem stavby v lokalitě Zlatá vyhlídka, kde investoři požádali o změnu územního plánu. Situaci bude posuzovat odbor územního plánování Městského úřadu Trutnov, který k tomu dá vyjádření, následně záměr projednáme v komisi pro rozvoj města."