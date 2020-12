Nová síť poskytne během procházky po Stezce možnost projít se nad volným prostorem ve výšce 23,7 metrů nad zemí. Plocha pavoučí sítě je 20,8 metrů čtverečních. Na její výrobu bylo použito 445 metrů lana a stejně jako celá Stezka má nosnost 500 kilogramů na metr čtvereční.

"Návštěvníci se mohou nově ocitnout přímo nad volným prostorem a zjistit, kam až jejich sebejistota ve výškách sahá. Tato nová atrakce samozřejmě splňuje veškeré bezpečnostní normy a je stoprocentně bezpečná pro všechny návštěvníky Stezky," uvedl Zdeněk Pop, marketingový ředitel Stezky korunami stromů Krkonoše. Inspirací pro tento adrenalinový prvek byla první síť na partnerské slovenské Stezce Bachledka, kde se těší velké oblibě.

Otevírací doba je v prosinci od 9.30 do 16 hodin. Poslední návštěvník je na Stezku vpuštěn jednu hodinu před koncem otevírací doby. Otevřeno je každý den, vyjma 24. prosince. Dospělá osoba zaplatí za vstup 250 Kč, děti od 3 do 14 let a osoby starší 65 let 190 Kč.

Představitelé krkonošské Stezky podpořili pracovníky Integrovaného záchranného systému, kterým za jejich nekončící nasazení věnovali po celé ČR 100 dárkových poukazů.

Stezka korunami stromů Krkonoše patří mezi tři nejvyhledávanější turistické atrakce Královéhradeckého kraje. Letos v září uvítala miliontého návštěvníka.