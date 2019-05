Jsou pacientkami dětské léčebny Vesna v Janských Lázních. Všechny tři za podpory svých rodičů Hany a Víta statečně bojují se svými omezeními.

Start je průběžně od 10 hodin do 12 hodin od ředitelství lázní na náměstí Svobody v Janských Lázních. Trasa pochodu vede přes Modrokamennou boudu, Pardubické boudy na Černou horu a zpět dolů lanovkou. Na konci pochodu čeká účastníky v janskolázeňské Kolonádě až do 17 hodin teplá domácí polévka a čaj zdarma.

"Startovným ve výši 200 korun na osobu letos pomůžeme rodině dvouletých trojčátek Viktorky, Amálky a Žofinky, které se narodily předloni v únoru velmi předčasně s vícenásobným postižením a jsou pacientkami dětské léčebny Vesna. Všechny tři za podpory svých rodičů Hany a Víta statečně bojují se svými omezeními," říká Michaela Slunčíková z právního oddělení léčebných lázní Janské Lázně a dodává: "Ale nemusíte až do Janských Lázní, abyste pomohli. Stačí už teď poslat dobrovolný příspěvek na transparentní účet nadace DUHA Trutnov: 27239601/0100, variabilní symbol 8888. Děkujeme jménem holčiček za jakoukoliv finanční pomoc."

NIKDY NEPŘESTANOU BOJOVAT

První týdny a měsíce po narození trávily Viktorka, Amálka a Žofinka kvůli svým zdravotním komplikacím v různých neonatologických centrech na Moravě. "Věřila jsem, že matčina přítomnost a mateřské mléko je to, co jim bude dávat chuť žít a nevzdávat to. Proto jsme s manželem s nimi byli každý den, střídavě ve Zlíně, v Brně a v Ostravě. Ani na chvíli jsme nepřestali věřit, že se holčičky dostanou domu a budovali jsme jim domov. Trvalo to nekonečných téměř devět měsíců, než jsme byli všichni pohromadě doma," přibližuje jejich příběh maminka Hana.

Dnes jsou jim dva roky a dva měsíce. Každá má svůj handicap a za sebou řadu těžkých operací. "Viktorka zatím neslyší, ale my věříme, že bude slyšet. Amálčino sluchové centrum postupně dozrává. Žofinka je na tom nejlépe. Prodělala „pouze“ několik operací hlavičky. Těší nás, že dokáže říci pár slov. Každá z holčiček váží kolem sedmi kilogramů. Máme speciální vysokoenergetickou výživu s dalšími výživovými doplňky a léky. Čtyřikrát denně cvičíme, oslovili jsme zkušené fyzioterapeuty, za kterými pravidelně jezdíme. Vyhledali jsme specialisty v různých oblastech, ke kterým jezdíme na pravidelné konzultace, navštěvujeme mnoho lékařů. Psychomotorický vývoj holčiček je opožděný a čeká nás spousta další práce. Věříme, že všechno jednou doženou," vysvětluje tatínek Vít.

Situace, v jaké se rodina ocitla, je vyčerpávající a hlavně psychicky náročná. „Moc se snažíme, děláme maximum pro naše malé holčičky a věříme, že je dotáhneme co nejdál a jednou je postavíme na nohy, naučíme komunikovat, ukotvíme v nich správné hodnoty a zaintegrujeme je do společnosti. Nikdy nepřestaneme bojovat. Za jakoukoliv pomoc budeme moc vděčni. Prostředky bychom chtěli využít na nákup speciálních autosedaček, kočárků pro děti, které nejsou schopny ani chodit, ani sedět, nebo polohovacích zařízení. Potřebujeme finance pro osobní asistentku, pro úhradu konzultací u specialistů, rehabilitací či stimulačních pomůcek, speciální výživu. Děkujeme za pomoc," upřesňují rodiče.

LÁZEŇSKÝ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ S KOUPELÍ

V pátek 24. května se koná první Lázeňský den otevřených dveří. Státní léčebné lázně po celý den zpřístupní léčebný provoz dospělé i dětské léčebny a umožní návštěvníkům vyzkoušet si některé zajímavé rehabilitační a léčebné přístroje a zařízení. Zájemci budou mít možnost vykoupat se v bazénu Lázeňského domu, který je plněn minerální vodou z přírodního léčivého zdroje s minimální úpravou vody. V bazénu rekonstruovaného Aquacentra nabídnou hostitelé několik bloků cvičení ve vodě pod vedením fyzioterapeutů. Od 16 hodin se bude diskutovat s primáři obou léčeben a ředitelem lázní v Kolonádě na témata, která budou tazatele zajímat.

Příjemným zpestřením pro návštěvníky bude možnost směnit razítka nasbíraná během volné prohlídky léčebných provozů za vyhlášený lázeňský guláš s malým pivem v Kolonádě.

Po celý den bude na náměstí v Janských Lázních připraven hudební program. Kolonáda bude v pátek od 18 hodin patřit slavnostnímu zahájení mistrovství Evropy veteránů v běhu do vrchu. Šampionát se uskuteční v sobotu, společně s mistrovstvím České republiky mužů, žen, juniorů a juniorek. Běžci při něm vyběhnou z Janských Lázní na Černou horu.