Jarmarkem chtějí podpořit místní výrobce

Pomocníci v kuchyni POMOCNÁ SÍLA DO KUCHYNĚ + POKOJSKÁ. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Hledám pomocnou sílu do kuchyně/pokojskou do našeho kolektivu na Horskou chatu na Perličku - Prdek. Nástup možný ihned. , , strava, ubytování, , kontakt: telefonicky, e-mailem, osobně. Pracoviště: Prdek cz s.r.o. - horská chata na perličku - prdek, 512 47 Paseky nad Jizerou. Informace: Kahuda, +420 739 041 888.