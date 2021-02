"Dokud se nezačnou chovat zodpovědně všichni lidé, tak se z problémů s covidem nedostaneme. Nezodpovědní lidé bohužel jsou, obcházení opatření a pravidel je takový národní sport Čechů," řekl Jan Jarolím.

"Jsem přesvědčený, že když okres Trutnov svítí takhle dlouho červeně a počet nakažených osob je dlouhodobě tak vysoký, dala se situace řešit tak, že se všechny síly v republice vrhnou na testování a očkování nejvíce zasažených okresů ve větší míře. To je jediná cesta, co se s tím dá dělat,” uvedl starosta Dvora Králové nad Labem.

Město podle něj aktuálně řeší praktické věci, především zásobování rouškami. "Čekáme na jejich dodávku. V případě Dvora Králové by to znamenalo dostat mezi 15 tisíc lidí v průměru zhruba tři roušky na osobu. Padaly návrhy na to, rozdávat je například v místech, která slouží jako volební místnosti. Tím by ovšem došlo k velkému shlukování a koncentraci osob na jednom místě, což by nebylo dobře. Jsme pro to, abychom distribuovali ochranné pomůcky jako dosud, tedy především pro zdravotníky, záchranáře z integrovaného záchranného systému, seniory, kteří jsou odkázáni na cizí pomoc, a menší obce v rámci ORP Dvůr Králové nad Labem," uvedl Jan Jarolím.

Královédvorský starosta se ve čtvrtek rovněž zabýval situací v místní nemocnici. Stav je tam kritický. "Zdravotníci pracují na hraně sil. Sanitky přitom chrlí další a další pacienty s covidem," popsal aktuální situaci.