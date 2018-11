Jarolím se stal podruhé starostou Dvora Králové

Dvůr Králové nad Labem - Další čtyři roky povede město Jan Jarolím (44). Na čtvrtečním ustavujícím zastupitelstvu pro něj hlasovalo 13 z 21 zastupitelů. Sám Jarolím se zdržel hlasování. Posty místostarostů obhájili Alexandra Jiřičková a Jan Helbich.

Všichni tři kandidovali za hnutí ANO 2011, které triumfovalo v komunálních volbách ziskem deseti mandátů. „V minulých čtyřech letech jsme ukázali, že chceme Dvůr někam směřovat. Že bude mít vedení města kontinuitu a jednotný směr po více než jedno funkční období by mohl být hlavní klad,“ uvedl Jarolím.



Koaliční smlouvu podepsalo ANO se sociálními demokraty (2 mandáty), Piráty (1) a Východočechy (1). „Sice jsme se vzdali většiny v sedmičlenné radě, ale na druhou stranu ji máme naplněnou rozumnými lidmi, kteří mají jeden směr a chtějí pracovat pro město. Převaha čtrnácti křesel by pak měla znamenat komfortní práci při prosazování směru města v důležitých věcech,“ oznámil starosta.

Dvorští starostové: Radomil Kačerovský (OF)

1990 – 1993

Milan Moravec (ODA)

1993 - 1998

Viktor Švub (ODS)

1998 - 2002

Jiří Rain (Dvoráci - SNK)

2002 - 2006

Daniel Lukeš (ODS)

2006 - 2008

Edita Vaňková (ČSSD)

2008 - 2014

Jan Jarolím (ANO)

od roku 2014

V dalším funkčním období chce investovat ve velkém. Desítky milionů korun by například měla spolknout rekonstrukce bývalé Mayerovy továrny (kdysi v ní byla městská tržnice). „Je to strategický objekt, který by mohl vyřešit spoustu deficitů. Chybí nám reprezentační místnost, přednáškový sál, prostory pro aktivity dospělých, seniorů i dětí. To vše by se tam dalo řešit, včetně krytého parkoviště. Je to ale běh na dlouhou trať za obrovskou sumu peněz,“ řekl.



Kromě silnic, chodníků a veřejného osvětlení potřebuje obnovit vodovodní a kanalizační síť. „Musíme do ní vložit obrovské finanční prostředky, abychom se vůbec dostali na nějakou průměrnou hladinu úniků a nátoků,“ vysvětlil Jarolím.



Hodlá také zamezit dlouholetému ubývání obyvatel města. Plánuje revitalizaci sídlišť a výstavbu bytových domů, a to i ve spolupráci se soukromými investory. Nabídnout bydlení chce například těm, kteří najdou práci v továrně Karsitu. „Situace s bydlením nejen ve Dvoře Králové je dnes velmi špatná. Vyplatí se nad tím už nyní přemýšlet a chystat to,“ prohlásil starosta.



Město by se mohlo pustit do ještě mnohem větších investic, musí se ale držet zpátky kvůli soudním sporům s majitelem a provozovatelem čistírny odpadních vod. „Začali jsme v roce 2015 odkládat stranou peníze, abychom byli případně nachystáni na zvýšenou platbu nebo na investiční akci. Na účtu je přes padesát milionů korun, v odkládání peněz budeme pokračovat,“ sdělil Jarolím.

Kdo tvoří radu města* Jan Jarolím (starosta)

* Jan Helbig a Alexandra Jiřičková (místostarostové)

* Luděk Krýza a Dušan Kubica (ČSSD), Vítězslav Šturma (Východočeši) a Ota Černý (Česká pirátská strana).

Právě dlouhodobou kauzu by rád během následujících let vyřešil. „Neříkám, že musíme čistírnu vlastnit, neříkám ani, že musíme postavit novou. Měli bychom ale mít nějaký minimální smluvní vztah s majitelem čistírny,“ naznačil starosta.



Město podle něj musí také přispět k zachování věcí institucí, u kterých sice není zřizovatelem, ale pro rozvoj města jsou klíčové. „Například nemocnice a gymnázium, jsou pro nás fatálně důležité. Chceme, aby nám tady zůstaly,“ dodal královédvorský starosta Jan Jarolím.