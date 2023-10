Po sobotní talk show s hokejistou Jaromírem Jágrem chystá zpěvák, herec a účastník taneční soutěže StarDance Richard Krajčo ve svém kostele v Chotěvicích další akce s celebritami, které se podílejí na restaurování obrazů křížové cesty. Největší událostí bude setkání se zpěvačkou Lucií Bílou v červnu příštího roku.

Jaromír Jágr v obležení fanoušků v chotěvickém kostele. | Video: Deník/Jan Braun

Na letošní rok připravuje Krajčo předvánoční koncert, který se bude konat 10. prosince. V únoru se tam představí zpěvačka Olga Lounová. Kostel sv. Petra a Pavla zůstává nadále otevřený veřejnosti o víkendech, od 9 do 13 hodin a od 14 do 19 hodin.

„Původně jsme plánovali mít otevřený kostel během letních prázdnin a do poloviny září. Lidé ale pořád jezdili a psali nám, že je mrzí, že je zavřeno, proto jsme se rozhodli, že kostel ještě na říjen a listopad otevřeme. Proto kostel máme, aby do něj chodili lidi,“ řekl Richard Krajčo, který kostel v Chotěvicích vlastní s manželkou Karin.

FOTO: Jaromír Jágr a Richard Krajčo bavili diváky v kostele v Chotěvicích

Kostel sv. Petra a Pavla pochází z roku 1863, když byl postaven na místě dřevěného kostela ze 14. století, který v roce 1832 shořel během bouřky. Krajčovi ho získali v loňském roce. Před tím byl od 80. let zavřený a chátral. „Moc nás těší, že lidé do kostela jezdí, za to jsme rádi. Ani jsme to nečekali, že bude o kostel takový zájem. To je největší odměna,“ přiznal frontman kapely Kryštof.

Krajčovi fandí i starší spoluobčané

Podle starosty Chotěvic Vladimíra Lukeše jsou lidé v obci rádi, že kostel po dlouhých letech strádání ožil. „Richardovi strašně fandí i starší spoluobčané. I když se jim výzdoba trochu nezdá, je to přeci jen moderní pojetí. Lidé vidí, že se neustále v kostele něco opravuje a dělá nového. Jsme rádi, že tady Richarda máme. Je to už 18 let náš soused,“ ocenil známého zpěváka a herce starosta Chotěvic Vladimír Lukeš, který Krajčovi pomáhá s organizací.

„Jsem taková myška vzadu, která sleduje veškeré dění týkající se stavebních prací a organizace. Na přelomu roku nastoupí kameníci a truhláři, chystá se oprava sakristie, příští rok by se měly opravovat venkovní omítky, plánuje se výměna vitráží. Poslední investici poskytovala obec v roce 2021 na odvodnění kostela, před tím opravovala střechu, i za pomoci darů sudetoněmeckých občanů. Pak převzal financování Richard a stálo ho to opravdu hodně peněz,“ dodal starosta Chotěvic.

VIDEO: Do StarDance tančit nejdu, bránil se Jágr výzvám zraněného Krajča

Sobotní talk show s Jaromírem Jágrem posloužila i jako příprava na Krajčův předvánoční koncert v kostele, o který bývá tradičně obrovský zájem. „Máme připravené rozvody a ozvučení, nebude se muset v prosinci natahovat tolik kabelů. Jen pro zajímavost, při vánočním koncertu je v kostele natažených pět kilometrů kabelů, je tady sedm kamer a několik desítek světel. V sakristii to vypadá jako v nějakém velkém studiu. V neděli 10. prosince by měl být dvojkoncert, 23. prosince přijímání svatého světla z Betléma a 24. prosince večerní posezení. Příští rok v únoru je domluvený koncert Olgy Lounové, 9. června by měla přijet Lucie Bílá,“ upřesnil Vladimír Lukeš harmonogram.

Na originální výzdobu kostela sv. Petra a Pavla s moderními pop-artovými obrazy s komiksovými postavičkami jsou rozporuplné názory. Některé návštěvníky nadchnou, jiné šokují a kritizují, že tento styl umění nemá v kostele co dělat.

FOTO: Výlet do kostela Richarda Krajča v Chotěvicích. Podívejte se na snímky

„Je to kulturní šok,“ lapala po dechu Tatiana Mintálová, která přijela do Chotěvic kvůli akci Richarda Krajča a Jaromíra Jágra s kamarádkami až ze slovenské Oravy z okresu Tvrdošín. „Hodně jsem o tom slyšela. Je to pro nás taková rarita. Už jen to, že vůbec někdo koupí kostel. U nás je to jinak, na Slovensku je hodně duchovní prostředí. Kostely jsou velmi posvátné místo a neexistuje, aby se tam konaly takové akce. V Česku jsou na tom lidé s vírou úplně jinak, věřících je výrazně méně než na Slovensku,“ poukázala na zásadní rozdíl Tatiana Mintálová.

„Richardovi Krajčovi ale fandíme dál, jsme jeho fanynky. Byl to zážitek,“ dodala.