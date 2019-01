Trutnovsko – Bude 21. prosince konec světa? V Rusku čím dál víc lidí podléhá panice před pátkem, kdy má podle některých výkladů mayského kalendáře nastat konec světa.

Miroslav Volný na besedě o významu tarotu. | Foto: Lukáš Hejtman

Podle tarotových karet ale ne. Potvrdil nám to Miroslav Volný z Trutnova, který se zabývá nejen vykládáním karet.

„Jednadvacátého prosince 2012 se nestane vůbec nic, co by mělo být zásadní pro planetu a život na ní. Jsem výtvarník, který se desítky let zabývá naukami mineralogie, tarotu a dalšími dávnými technikami. Zastávám názor astrologa Turnovského, že každý člověk má pracovat především sám na sobě, snažit se žít moudře, nežít ve strachu z konce světa a podobně. Transformace, tedy proměna se děje celosvětově v lidské společnosti naplno od devadesátých let."

Odborník doporučuje: Učme se moudrému, pozitivnímu postoji k životu, zbavujme se žárlivosti, závisti , pýchy a strachu. „Toto osvobození každého jedince pomůže ke šťastné proměně celého lidstva. Změny se dějí a budou pokračovat. V roce 2013 až do roku 2015 už zřejmě lidská společnost jako celek dá na první místo skutečnou lásku. Jde o to, aby špatné skončilo a dobré mohlo nastoupit," říká Miroslav Volný.

A jak to udělat? Nemáme se nechat negativně ovlivnit, nepouštět si k tělu škarohlídy. Poučit se můžete z knihy Louise L. Hay. Světově proslulá autorka vytvořila dárkovou edici Miluj svůj život. Zajímavým čtením je publikace Čtyři dohody, za kterou stojí Don Miguel Ruiz.

(kov)