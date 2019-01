Pec pod Sněžkou - Studio Opočenský Valouch architekti zvítězili, vizualizace jsou v Národní knihovně.

Je navržen nový obchod Sněžka | Foto: Archiv

Obchodní středisko Sněžka, objemná budova z 80. let 20. století, má získat novou podobu. Soukromý vlastník oslovil české architekty a spolu s odborníky a zástupci města vybrali jako nejlepší návrh studia Opočenský Valouch architekti. Jejich projekt (viz vizualizace) i další návrhy vystavuje do 28. října Národní technická knihovna v Praze.

Vítězný návrh počítá se snížením původní stavby nákupního střediska a dostavbou bytových domů ve svahu za ním.

„Realizaci plánujeme v co možná nejkratší době, záleží to samozřejmě na vydání patřičných povolení. Důležité pro nás je, že se projekt líbí představitelům města a že se jím začne řešit podoba centrálního místa v Peci pod Sněžkou, o níž se dlouho diskutuje," řekla Jana Horáková ze společnosti Kubík, jež objekt vlastní a rekonstrukci a dostavbu bude financovat.

Obchodní středisko Sněžka je v centru města stavbou, která estetikou odpovídá době vzniku. Prodejna potravin má velkoryse dimenzované skladové zázemí a dva přilehlé obchodní prostory.

Současný vlastník chce využít prostory nepotřebné pro obchod jiným způsobem a vybudovat v nich ubytování apartmánového typu. V soutěži se snažil hledat odpověď i na otázky, jak stavět v horách a zároveň v centru obce, jak vytvořit dům, který se nachází na velmi exponovaném místě nebo jak co nejefektivněji využít dramatického spádu terénu, jehož výškový rozdíl činí víc než deset metrů.

Majitel oslovil devět předních českých ateliérů kromě již zmíněných ještě studia A1 Architects, Fránek Architects, DaM, Kamil Mrva Architects, Sporadical a Mjölk architekti. V porotě zasedli architekti Josef Pleskot a Antonín Novák, teoretik Adam Gebrian, dva zástupci investora a jako odborný poradce pecký starosta Alan Tomášek.

Na vítězném projektu se porotě líbí několik samostatných staveb, které se snaží rozvíjet charakteristickou strukturu centra. „Umožňují dlouhé průhledy od příjezdové cesty na přírodní horizont. Současný výrazný solitér návrh snižuje a nechává ho přirozeně splynout s okolním terénem pomocí louky. Novostavby jsou řešeny formou elegantních, dřevem obložených hranolů s mírnou sedlovou střechou, přičemž objekty mají měřítko viladomů," uvedli porotci.

