Hejnice - Nový majitel hejnické ruiny vzal věci do svých rukou. Město se po letech zbaví své velké památky a ostudy zároveň.

Ani nový vlastník bývalého legendárního hotelu Perun v Hejnici, z něhož se za poslední roky stala ruina a ostuda města, není schopný se stavbou cokoli udělat. | Foto: Deník/ Petr Šimr

Ve chvíli, kdy si čtete tyto řádky, už možná zbyla ze slavného domu jen hromada sutin. Široko daleko proslulý hotel Perun, který dříve býval perlou Sudet a nabízel luxusní služby tisícovkám turistů, totiž srovná jeho nový majitel se zemí.

Pro město podle místní radnice skvělá zpráva. Za posledních patnáct let se totiž z Perunu stala doslova legenda mezi ruinami. „Pro nás je to skoro neskutečná zpráva, že se náš problém číslo jedna konečně vyřeší. Doufáme, že tato ostuda a památka na až moc velkolepý projekt zmizí z centra Hejnic v co nejkratší době,“ netajil se s pozitivními pocity místostarosta města Jaroslav Demčák.

Není v tom neúcta k historii. Z Perunu se totiž za poslední léta stal vinou soukromých vlastníků nebezpečný objekt. V roce 1997 se zřítila jedna z bočních stěn a dosud ohrožuje své okolí, protože hned vedle domu je silnice a chodník.

„Demoliční práce už jsou zahájeny a doufám, že ve velmi krátké době dojde ke stržení hlavní části objektu,“ řekl Deníku starosta Jiří Horák. Také jeho pocity jsou veskrze kladné. „Jsme rádi, že se Perun opět nestal majetkem někoho, kdo s ním za celou dobu působení neudělal vůbec nic,“ připomenul starosta několik nic neřešících přemetů ve vlastnictví objektu.

V srpnu 2008 získala Perun v dražbě chomutovská firma Delta stavby s r. o. Za rok a půl pouze nastříkala sprejem na Perun nápis „Na prodej“ a snažila se ho prodat všude kolem. A na začátku letošního roku se jí to povedlo. Bývalý hotel zakoupila společnost N&S finanz group se sídlem v Liberci. Hejničtí ani nedoufali, že by tentokrát mohl majitel přijít s nějakým smysluplným řešením. Ale stalo se.

Co bude po demolici zatím nikdo neví. A firmu, která je novým vlastníkem, se Deníku kontaktovat nepodařilo. I tak je starosta přesvědčen, že současný stav je krokem tím lepším směrem.

„S majitelem proběhlo jednání a je jasné, že oni chtějí ten pozemek pro sebe. Chtějí v první řadě odstranit poškozenou stavbu a pak budou hledat investora a rozhodovat se, jak s tím pozemkem dál naložit,“ vysvětlil Jiří Horák.