„Je to pro mě velké zklamání. Udělali jsme velké množství kroků k tomu, aby se to povedlo. Absolvovali jsme řadu složitých jednání, které vedly k dokončení majetkoprávní přípravy, velmi intenzivně jsme jednali s majiteli pozemků a jejich zástupci, podařilo se vyřešit i situaci se spolkem Děti Země. Všechno bylo hotové,“ řekl Deníku v úterý při otevírání obchvatu ve Svitavách generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Zahájení stavby dálnice u Trutnova zablokovaly námitky společnosti MI Roads ze Skupiny Metrostav, kterou předstihl ve výběrovém řízení polský stavební gigant Budimex SA. V tendru nabídl nejnižší cenu 11,352 miliardy korun, zatímco MI Roads o 358 milionů více. Je to poprvé, kdy výběrové řízení na stavbu dálnice v Česku vyhrála polská firma. Uspěla v tendru na největší dálniční stavbu v ČR. Budimex, který má 7 tisíc zaměstnanců, byl připravený okamžitě stavět. Kvůli námitkám však zatím nemůže dojít k podpisu smlouvy o vybudování dálnice.

Další zádrhel a odklad stavby D11. ŘSD obdrželo námitky proti výběru Poláků

„Jedná se o největší dálniční stavbu, která se do této doby v České republice soutěžila, z toho důvodu bylo výběrové řízení náročné a trvalo deset měsíců od prosince 2022. Přicházelo obrovské množství dotazů od stavebních firem. Dva týdny před tím, než jsme chtěli stavbu slavnostně zahájit, přišly námitky od neúspěšného uchazeče, který skončil druhý. Byli jsme přitom předběžně domluvení s případným dodavatelem, že by byl připraven opravdu stavbu zahájit ještě na konci roku. To bohužel kvůli námitkám padlo a musíme řešit tento problém,“ konstatoval generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Mapa trasy budoucí dálnice D11 z Trutnova do Královce.Zdroj: ŘSD

„Na druhou stranu je to legitimní postup podle zákona o zadávání veřejných zakázek, neúspěšní uchazeči na to mají právo. Nezbývá nic jiného, než námitky analyzovat. Termín pro jejich vypořádání je tento pátek 22. prosince,“ dodal. Co bude následovat?