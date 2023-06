Dostat se do kopců, kam tenkrát nevedla cesta, znamenalo nechat auto v osadě Rudolfov a vyšlapat se zátěží až nahoru k chalupě. Přístup k ní byl náročný.

Když byla malá, chodila přes týden v Praze do školy, na víkendy jezdila celá rodina na chalupu do Krkonoš. Cítila se tam jako v kouzelném světě. „V létě jsme chodili na borůvky, ze kterých máti dělala spoustu džemů, stejně jako z malin. V zimě jsme naopak trávili hodně času na běžkách. K chalupě na paseku také chodívali jeleni. A když se za soumraku objevili, nalepili jsme nosy na okna a nadšeně se dívali na tu krásu,“ vzpomíná zasněně Kateřina.

Chalupa patří její rodině přes padesát let. „Můj vztah k Dolnímu Dvoru je velice vřelý. Jezdím sem už od svých 12 let. Zažila jsem tu spoustu krásných chvil. Mám radost, že mohu teď na chalupě trávit hodně času,“ říká Kateřina Miler.

„V Rudolfově jsme zaparkovali o Vánocích auto, nasadili batohy na záda a stoupali hlubokým sněhem vzhůru i s cukrovím, vánočkou a betlémem. Šlapali jsme asi dva kilometry do strmého svahu, někdy jsme šli i celé dopoledne. Když jsme dorazili do vymrzlé chalupy, zatopili jsme a trvalo celou noc, než se vyhřála," popisuje Kateřina Miler.

Zdeněk Miler, autor slavné postavičky KrtečkaZdroj: archiv Kateřiny MilerV létě si Milerovi užívali putování v krkonošské přírodě, v zimě vyráželi často na běžky. „Na běžkách jsme projezdili celé okolí. Milovali jsme být na horách, v roubence, která občas celá zapadla sněhem, kde jsme svítili petrolejkami, které navozovaly tajuplnou atmosféru. Motivy ze zdejšího prostředí se objevovaly i v otcových ilustracích a následně dělaly radost mnoha dětem,“ vzpomíná jeho dcera.

„Tatínek byl ale často neklidný kvůli své tvorbě, které měl hodně a musel se kvůli ní vracet do Prahy. Kdyby nebyl tak vytížený, určitě by rád trávil v Dolním Dvoře více času,“ dodává.

Zdeněk Miler si na chalupě nejen užíval odpočinku, ale také tvořil. „Trošku se zlobil kvůli stísněným poměrům. Ve společné místnosti totiž neměl dost klidu na kreslení jako v ateliéru v Praze. Na chalupě spíš vymýšlel scénáře k filmům o Krtkovi, barvy si s sebou ale většinou nebral. Hodně tam především skicoval. Na chalupě nevydržel déle než týden, pak už ujížděl do Prahy do svého ateliéru a také do barrandovského studia, kde se tvořily kreslené filmy nejen s Krtkem,“ vypravuje Kateřina Miler.

Pro ni se stala samota nad horskou vesnicí inspirativním prostředím. „Stále tam chodí jeleni, srnky, lišky a zajíci, objevil se i vlk. Přilétají sem i hýlové, kolčavy, sýkorky i sojky,“ říká. „Před několika lety jsem nechala chalupu opravit a pobyt tu je nyní příjemný. Ráda chodím po horách, miluji rozmanitost počasí, nálad a krásu, která člověka obklopuje, když se vnoří do lesa,“ líčí.

Kateřina Miler vymyslela skřítka Willyho, který je hlavní postavou online Skřítkovy hry rozmístěné na šesti vyhlídkových místech v Dolním Dvoře. Objeví se také v připravované knížce. „Bude o tom, jak skřítek Willy musel opustit starý domov a přes mnohá úskalí a dobrodružství našel místo, které se mu líbí, a kde si vybuduje šťastný domov. Najde zde i milé sousedy a přátele.“ A Kateřina s manželem našli zase šťastný domov na chalupě v Krkonoších.