Kraken s partnerkou Penelopou přišli do Dvora Králové před 31 lety. Za tu dobu Kraken enormně vyrostl a jeho současná expozice již neodpovídá ideálním podmínkám pro chov těchto zvířat. Kraken nyní měří okolo pěti metrů. Přesnou délku se zoologům nepodařilo změřit. Po konzultacích s koordinátorem evropského chovu tomistom a na jeho přímé doporučení padla volba na zoologickou zahradu v polské Lodži, jejíž pavilon Orientarium otevře novou rozsáhlou expozici věnovanou právě tomistomám.

"Museli jsme pracovat velmi rychle, plán byl navléknout Krakenovi smyčku u kořene horní čelisti a následně ho zatáhnout do bedny. U Penelopy jsme smyčku přetáhli přes obě čelisti, protože je má tenké a chtěli jsme se vyvarovat zranění," přiblížil postup zoolog Michal Podhrázský.

S přípravou na odvoz Krakena a Penelopy pracovníci Vodních světů začali již na jaře, kdy začali krokodýla přivykat na transportní bednu. Poslední fáze příprav začala minulý týden, kdy byla vybourána skla v teráriu, aby Kraken mohl vlézt do návštěvnických prostorů, kde je větší prostor pro manipulaci a byla tam připravena transportní bedna.

Safari Park Dvůr Králové přišel o jednoho z největších krokodýlů v Evropě, pětimetrového Krakena. Ten v pondělí dopoledne opustil i se svou družkou Penelopou Dvůr Králové a míří do zoologické zahrady v polské Lodži. Tomistomy úzkohlavé v Polsku získají v tamním novém Orientariu výrazně větší prostor s větším množstvím vody, než měly dosud, a zvýší se jejich šance mít mláďata. Proti jejich přesunu sepsali lidé petici. S nakládáním 477 kg těžkého Krakena pomohli kulturisté z vrchlabské posilovny.

