Jedenáctým vítězem kola Klaus Püschel

Trutnov – Zatím se v jarní části fotbalové TIP ligy čtenářů Krkonošského deníku nestalo, aby ze třinácti kol vyhrál jeden hráč vícekrát. Platí to i po jedenáctém dějství. Tentokrát se mezi plejádu šťastlivců zařadil trutnovský KLAUS PÜSCHEL (start. číslo KN0002).

Tradiční účastník naší soutěže jako jediný odhadl správně sedm z osmi počítaných zápasů kola. Dění bohužel ovlivnil fakt, že duel mezi Bělou a Harrachovem (0:2) byl předehrán již ve středu a souboj mezi Starými Buky a rezervou Dvora Králové se nehrál vůbec.



Do čela celkového pořadí se dvě kola před koncem probojovala Lenka Hurtová, týmová soutěž momentálně čítá tři lídry.



POŘADÍ JEDNOTLIVCŮ PO 11. KOLE

HET LIGA (1. – 5. místo)

KN0107 Lenka Hurtová, Trutnov 12 80

KN0066 Josef Vydra, Hořice 6 79

KN0010 Tomáš Zkusil, Dvůr Králové 6 79

KN0027 Rudolf Elišák, Dvůr Králové 9 76

KN0060 Alena Slezáková, Dvůr Králové 6 76



FORTUNA NÁRODNÍ LIGA (6. – 10.)

KN0002 Klaus Püschel, Trutnov 15 73

KN0045 Renata Dvořáková, Trutnov 12 73

KN0021 Jaroslav Strnad, Dvůr Králové 12 73

KN0096 Václav Herout, Trutnov 6 73

KN0105 Romana Krulišová, Trutnov 6 73



FORTUNA ČFL (11. – 30. místo)

KN0018 Petr Čurda, Vrchlabí 3 73

KN0016 Jan Novotný st., Jilemnice 12 70

KN0065 Milan Řehák, Malý Libotov 12 70

KN0032 Jiří Potměšil, Dvůr Králové 9 70

KN0103 Pavel Holý, Trutnov 6 70

KN0012 Petr Kiss, Dvůr Králové 3 70

KN0024 Petra Hlušičková, Dvůr Králové 0 70

KN0004 Jaromír Jedlička, Trutnov 3 68

KN0112 Michal Dvořák, Trutnov 9 67

KN0055 Stanislava Böhnischová, Mladé Buky 6 67

KN0026 Vlastimil Hlušička ml., Pilníkov 3 67

KN0005 Břetislav Hradecký, Bílá Třemešná 3 67

KN0089 Hana Jiránková, Trutnov 3 67

KN0048 Otakar Jón, Trutnov 3 67

KN0020 David Votoček, Vrchlabí 3 67

KN0071 Zdeněk Matura, Libštát 9 64

KN0011 Martin Bednář, Žireč 6 64

KN0053 Jaroslav Birke, Trutnov 6 64

KN0097 Leoš Herout, Trutnov 6 64

KN0057 Jiří Roza, Hořice 6 64



FORTUNA DIVIZE C (31. – 50. místo)

KN0025 Milada Šrůtková, Dvůr Králové 6 64

KN0086 Zdeněk Jiránek, Trutnov 3 64

KN0047 Zdeněk Jón, Trutnov 3 64

KN0101 Erich Kamitz, Chvaleč 3 64

KN0035 Miloslav Tohola, Havlovice 3 64

KN0113 Jaroslav Čížek, Dubenec 0 62

KN0084 Karel Havelka, Trutnov 9 61

KN0111 Jan Gabrle, Trutnov 6 61

KN0074 Petr Matouš, Jilemnice 6 61

KN0056 Václav Roza, Trutnov 6 61

KN0064 Víťa Schafránek, Radvanice 6 61

KN0023 Vlastimil Hlušička st., Dvůr Králové 3 61

KN0080 Jaroslava Korčáková, Trutnov 3 61

KN0028 Jiří Pelák, Dvůr Králové 3 61

KN0019 Vítězslav Tobolka, Horní Branná 3 61

KN0007 Jaroslav Jákl, Bílá Třemešná 0 61

KN0079 Martin Korčák, Trutnov -3 61

KN0119 Ladislav Köszegi, Trutnov 6 59

KN0031 Jiří Schreiber, Dvůr Králové 9 58

KN0109 Jaroslav Vrbecký, Trutnov 9 58



VOTROK KRAJSKÝ PŘEBOR (51. – 70.)

KN0108 Tomáš Vrbecký, Trutnov 9 58

KN0054 Gert Böhnisch, Mladé Buky 6 58

KN0102 Marie Holá, Trutnov 6 58

KN0061 Petr Slezák, Dvůr Králové 6 58

KN0098 Jaroslav Hůlek, Trutnov 3 58

KN0013 Martin Šimek, Dvůr Králové 3 58

KN0069 Jan Zirm, Vrchlabí 0 56

KN0075 Eliška Matoušová, Kunčice n. L. 9 55

KN0070 Lukáš Matura, Libštát 9 55

KN0110 Roman Nývlt, Trutnov 6 55

KN0085 Zdena Pivková, Trutnov 6 55

KN0046 Miloš Dvořák st., Trutnov 3 55

KN0072 Ludmila Maturová, Libštát 3 55

KN0062 Libor Slezák, Dvůr Králové 0 55

KN0116 Filip Hrbek, Pardubice 3 53

KN0115 Lenka Hrbková, Pardubice 3 53

KN0100 Jaroslava Kamitzová, Chvaleč 9 52

KN0094 Petr Stierand, Malé Svatoňovice 3 52

KN0078 Zdeněk Korčák, Trutnov 0 52

KN0022 Jaroslav Macek, Dvůr Králové 6 50



AM GNOL I. A TŘÍDA (71. – 95. místo)

KN0044 Miloš Dvořák, Trutnov 9 49

KN0087 Michal Jiránek, Trutnov 6 49

KN0114 Jitka Čížková, Dubenec 3 49

KN0051 Petr Novotný, Trutnov 3 49

KN0068 Hana Vydrová, Hořice 3 49

KN0063 Marta Suchá, Radvanice 0 49

KN0017 Petr Svoboda, Jilemnice 1 48

KN0077 Jan Romančák, Poříčí u Tr. -3 48

KN0082 Karel Kratochvíl, Trutnov 7 47

KN0042 Jan Jedlička st., Dvůr Králové 9 46

KN0040 Karel Korunka, Dvůr Králové 9 46

KN0058 Jaroslav Osowiecki, Žacléř 9 46

KN0009 Pavel Tomeš, Nový Bydžov 9 46

KN0038 Pája Kročil, Úpice 6 46

KN0104 Tomáš Kruliš, Trutnov 6 46

KN0076 Jaroslav Matouš, Kunčice n. L. 6 46

KN0037 Josef Smeták st., Úpice 6 46

KN0006 Martin Tarant, Bílá Třemešná 3 46

KN0095 Michal Herout, Trutnov 6 43

KN0036 Josef Smeták ml., Úpice 6 43

KN0090 Soňa Kábrtová, Trutnov 0 43

KN0091 Karel Kábrt, Trutnov -3 43

KN0092 Roman Kábrt, Trutnov -3 43

KN0081 Kateřina Šrámková, Trutnov 0 42

KN0118 Petr Bureš, Trutnov 9 41



JAKO I. B TŘÍDA (96. – 120. místo)

KN0073 Miloš Jirsák, Vrchlabí 6 41

KN0041 Alena Jedličková, Dvůr Králové 9 40

KN0034 Pavel Kejzlar, Úpice 9 40

KN0003 Martin Bíba, Dvůr Králové 6 40

KN0008 Martin Jákl, Bílá Třemešná 3 40

KN0050 Jiří Novotný, Trutnov 3 40

KN0120 František Balán, Trutnov 6 39

KN0093 Karel Kučera, Malé Svatoňovice 3 39

KN0117 Daniel Gabrle, Trutnov 6 38

KN0088 Pavel Kotyk, Žacléř 1 38

KN0033 Jan Jedlička ml., Dvůr Králové 9 37

KN0131 Michal Bogáň, Trutnov 6 37

KN0049 Jaroslav Rufer, Trutnov 3 37

KN0015 Jan Novotný ml., Jilemnice 9 35

KN0099 Kurt Püschel, Žacléř 9 35

KN0030 Jaroslav Zajíček, Lipnice 9 34

KN0127 Libor Machač, Hřibojedy 6 34

KN0067 Aneta Vydrová, Hořice 0 34

KN0039 Zdeněk Žáček, Úpice 0 34

KN0129 Jakub Daniel, Dvůr Králové 6 31

KN0106 Milena Püschelová, Trutnov 0 31

KN0014 Luboš Mašek, Lánov 6 29

KN0134 Tomáš Picha, Dvůr Králové 6 28

KN0132 Luboš Voňka, Dvůr Králové 6 28

KN0133 Adam Žižka, Dvůr Králové 6 28



OKRESNÍ PŘEBOR (121. – 150. místo)

KN0135 Filip Kraus, Libotov 0 28

KN0001 Jaroslav Mrkvička, Chotěvice 0 28

KN0165 Radek Tauchman, Dolní Branná 0 27

KN0125 Dušan Krét, Chvaleč 9 25

KN0128 Lukáš Zlatník, Bílá Třemešná 6 23

KN0059 Tomáš Houška, Jičín -2 23

KN0138 Martin Kilevník, Jaroměř 6 21

KN0169 Jaroslava Sacherová, Dolní Branná 6 21

KN0137 Zdeněk Stránský, Dvůr Králové 6 21

KN0160 Libor Čvančara, Dolní Branná 3 21

KN0179 Janek Kubáněk, Dolní Branná 3 21

KN0139 Robert Sůra, Dolní Branná 3 21

KN0158 Josef Dreveniak, Dolní Branná 0 21

KN0147 Josef Hanuš, Dolní Branná 0 21

KN0141 Milan Sůra, Dolní Branná 0 21

KN0150 Ladislav Šimek, Dolní Branná 0 21

KN0173 Václav Nyč, Dolní Branná -3 21

KN0123 Jan Hlava, Libotov 6 19

KN0130 Robert Vágner, Dvůr Králové 6 19

KN0181 Jiří Kubáněk, Dolní Branná 3 18

KN0154 Anna Pilgrová, Dolní Branná 3 18

KN0145 Hana Pitrmucová, Dolní Branná 3 18

KN0156 Jan Doviczin, Dolní Branná 0 18

KN0177 Karel Fajman, Dolní Branná 0 18

KN0124 Jiří Rejl, Dvůr Králové 6 17

KN0121 Petr Pfeifer, Vrchlabí -2 17

KN0126 Vladimír Pavlis, Dvůr Králové 9 16

KN0168 Alfréd Sacher, Dolní Branná 6 15

KN0171 Vladislav Kubáněk, Dolní Branná 3 15

KN0172 Věra Kubáňková, Dolní Branná 3 15



OKRESNÍ SOUTĚŽ (151. – 180. místo)

KN0175 Jaroslav Nyč, Dolní Branná 3 15

KN0178 Jaroslava Klikarová, Dolní Branná 0 15

KN0152 Jitka Márynková, Dolní Branná 0 15

KN0144 Jaroslav Střížek, Dolní Branná -3 15

KN0153 Eva Šimůnková, Dolní Branná -3 15

KN0122 Stanislav Schejbal, Trutnov -3 14

KN0185 Pavlína Žižková, Verdek 9 13

KN0183 Miloslav Albrecht, Dvůr Králové 6 13

KN0170 Jiří Sacher, Dolní Branná 6 12

KN0148 Renata Hostínová, Dolní Branná 0 12

KN0180 Libor Kubáněk, Dolní Branná 0 12

KN0157 Jiří Voráček, Dolní Branná 0 12

KN0143 Miroslav Dreveniak, Dolní Branná -3 12

KN0163 Vlastimil Pitrman, Dolní Branná -3 12

KN0182 Kari Lahtinen, Dvůr Králové 7 11

KN0083 Blažena Kratochvílová, Trutnov 7 10

KN0184 Lukáš Bém, Dvůr Králové 6 10

KN0174 Libuše Nyčová, Dolní Branná 3 9

KN0167 Vladomír Nožička, Dolní Branná 0 9

KN0151 Vlasta Suková, Dolní Branná 0 9

KN0142 Petr Sůra, Dolní Branná 0 9

KN0162 Vlasta Šubrtová, Dolní Branná 0 9

KN0159 Zdena Dreveniaková, Dolní Branná -3 9

KN0155 Antonín Nedvědil, Dolní Branná -3 9

KN0146 Miloslav Pitrmuc, Dolní Branná -3 9

KN0161 Jindřich Šubrt, Dolní Branná -3 9

KN0166 Martina Tauchmanová, Dolní Branná -3 9

KN0140 Zdena Sůrová, Dolní Branná -3 6

KN0187 Kateřina Špidlenová, Dolní Branná 3 3



LIGA AMATÉRŮ (181. – 187. místo)

KN0149 Miloslav Nykl, Dolní Branná 0 3

KN0176 Ladislav Nosek, Dolní Branná -3 3

KN0164 Milena Pitrmanová, Dolní Branná -3 3

KN0029 Ivo Řízek, Dvůr Králové 0 2

KN0186 Jan Mečíř, Dolní Branná 0 0

KN0043 Štěpánka Krausová, Dvůr Králové 3 -4

KN0052 Marek Birke, Trutnov 0 -7

V ČELE TÝMOVÉ SOUTĚŽE JE TROJICE SE SHODNÝM POČTEM BODŮ

LIGA MISTRŮ (1. – 5. místo)

1. místo Sparta (Marie Holá, Pavel Holý, Romana Krulišová)⋌18 201

2. místo FC Libotov (Martin Šimek, Tomáš Zkusil, Martin Bednář)⋌15 201

3. místo Abu Dhabi (Petr Čurda, Vítězslav Tobolka, David Votoček)⋌9 201

4. místo Botafogo (Vl. Hlušička st., Petra Hlušičková, Milada Šrůtková)⋌9 195

5. místo Slezáci (Alena Slezáková, Petr Slezák, Libor Slezák)⋌12 189



EVROPSKÁ LIGA (6. – 15. místo)

6. místo Santa tým (Klaus Püschel, Milena Püschelová, Lenka Hurtová)⋌27 184

7. místo Krakonoš (Vlastimil Hlušička ml., Erich a Jaroslava Kamitzovi)⋌15 183

8. místo Vodáci (Roman Nývlt, Jan Gabrle, Michal Dvořák)⋌21 183

9. místo Herouti (Michal Herout, Václav Herout, Leoš Herout)⋌18 180

10. místo Jirkys team (Zdeněk Jiránek, Michal Jiránek, Hana Jiránková)⋌12 180

11. místo Děda tým (Miloš Dvořák, Renata Dvořáková, Miloš Dvořák st.)⋌24 177

12. místo Umpa Lumpa! (Martin Bíba, Břetislav Hradecký, Petr Kiss)⋌12 177

13. místo Arya tým (Lukáš Matura, Zdeněk Matura, Ludmila Maturová)⋌21 174

14. místo FC Amok (Zdeněk Korčák, Martin Korčák, Jaroslava Korčáková)⋌0 174

15. místo Pardálové (Zdeněk Jón, Otakar Jón, Jaroslav Rufer)⋌9 168



MOL CUP (16. – 25. místo)

16. místo 3RD (Jaroslav Čížek, Jitka Čížková, Lenka Hrbková)⋌6 164

17. místo Hořické Vydry (Josef Vydra, Aneta Vydrová, Hana Vydrová)⋌9 162

18. místo Matut (Petr Matouš, Eliška Matoušová, Jaroslav Matouš)⋌21 162

19. místo Fotbal Dvůr (Jiří Pelák, Pavel Tomeš, Jaroslav Macek)⋌18 157

20. místo Kluci od frézy (Martin Tarant, Jaroslav Jákl, Martin Jákl)⋌6 147

21. místo Králíci (Jaroslav Osowiecki, Karel Kučera, Petr Stierand)⋌15 137

22. místo Děda Pepa (Josef Smeták st., Josef Smeták ml., Pája Kročil)⋌18 135

23. místo Chataři 220 (Karel Korunka, Alena Jedličková, Jan Jedlička st.)⋌27 132

24. místo Karoso tým (Soňa Kábrtová, Karel Kábrt, Roman Kábrt)⋌-6 129

25. místo Břéťa (Kateřina Šrámková, Karel a Blažena Kratochvílovi)⋌14 99



VÝSLEDKY ZÁPASŮ 11. KOLA

1. Dv. Králové – Vys. Mýto⋌2:0 1

2. Turnov – Čáslav⋌1:1 0

3. Turnov – Kratonohy⋌3:0 1

4. Vrchlabí – Vysoká n. L.⋌5:1 1

5. Bílá Třem. – Trutnov B⋌0:2 2

6. Košť.-Libštát – Lomnice⋌2:1 1

7. Bělá – Harrachov⋌předehráno

8. Staré Buky – Dvůr B⋌nehráno

9. Mladé Buky – Kocbeře⋌7:2 1

10. Vrchlabí B – Žacléř⋌2:2 0

Supertrefa: 31 branek