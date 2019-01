Trutnov - Bývalý redaktor Mladé fronty Josef Farský se podělil osvé zážitky zokupace vroce 1968.Nabízí nejen autentický pohled do stísněné atmosféry onoho pohnutého rána, ale ipohled do tehdejší novinářské kuchyně.

V přímém přenosu

Co je to za rachot? Takový rámus v naší poklidné ulici. A co ta vojenská vozidla, zrovna pod okny? „Cvičení vám skončilo už před týdnem,“ hulákám na projíždějící řadu obrněnců. Z rádia se linou slova dodnes mrazící v zádech: „Včera dvacátého srpna kolem 23. hodiny překročila vojska Varšavské smlouvy…“ Některá vozidla v blízkosti elektrárny se snaží couvat. A tím si dělají zátarasy. Skupina kluků se od vojáků dověděla, že dostali rozkaz ke startu už večer. Kam se jede, na to se voják obvykle moc nevyptává.

O hraniční čáře nebo závoře nemá nikdo z nich ani tušení, pokud nepochází někde od Jelení Góry, nebo dokonce z Lubavky. Jeden z řidičů prý přijel až kdesi od Bialystoku, o Karkonoszich ví, že jsou někde na západě paňstva. Tak ať se na ně podívá a nejlíp od Žacléře. Odtamtud jste, hoši, doma, v Polsce hop a skok.

Skupinka mladých lidí přináší kbelík s vápnem. A maluje: Svoboda, Dubček, Černík, Smrkovský. Ještě je třeba připsat – Špaček, Kriegel. Pomáhá jim i mistr malířský, či natěračský, aby vše mělo příslušnou úroveň. „Okupanti domů“ vybízí jedna skupina na vozovce, na asfaltu i na transparentu. Přidala i orientační směrovky – Warszawa, Moskva, tu pro každý případ přidala i text v azbuce. Dál – Budapest, Sofia, Berlín. A kilometry.

Znovu prosím o spojení do Prahy. Ochota spojovatelek je zatím marná. Zabíhám tedy do Centrolenu, kam chodívám k dálnopisu. Na ochotně připojeném přístroji se sice objevuje moje mateřská redakce, ale jméno sekretářky, která by rozhodně přidala své „ahoj, jsem tady“, chybí. Zkouším přesto napsat nejčerstvější zprávu o stavu vojsk v Podkrkonoší. Prosím o potvrzení příjmu. Nic. Poslal jsem to vůbec k nám? To potvrzuje volačka – MF Praha. Za pár dní mi už nezbývalo, než se rozjet do Prahy a hledat, kde vlastně moji redakční kolegové jsou.

Mezitím nad Polskou ulicí a na mostě přes Úpu stoupá černý dým z pneumatik. Bydlícím ve zdejších domech nikdo nezávidí, byť je seberevolučnější. Saze létají i do Ústavu národního zdraví, okupanti přikazují pneumatiky odklidit, uhasit. Dokonce se o to i sami pokoušejí. Vozidla prý nemohou dál. „Túdle…“ Naše taky nejezdí. Kdosi začal, že u nás přece jen nějaká ta kontrarevoluce je. Co prý ty zbraně na Černé hoře? Psala o nich Mladá fronta. Psala, ale jako o nálezu munice, zahrabané na sklonku války německým wehrmachtem. Královéhradeckým pyrotechnikům se nález naštěstí podařilo zlikvidovat. Možná, že tím uchránili i turisty z NDR, pendlující tudy z místa na místo.

Nad hlavami rachotí helikoptéra. První, třetí, už snad desátá. S rudou hvězdou obhlíží kasárny. Prej se do nich sověti nastěhují. Však si ještě užijeme! A užili jsme si – v Trutnově dvaadvacet let. Pod ochranou, která nikoho nechránila a nikdo o ni nežádal.

Zase cvičení? Kdepak. Přepadení – opravuji své vyjádření. Sahám po telefonu. Kolega má obsazeno. Také druhý i třetí. Teď už fantazíruju. Asi jsou přerušeny linky! Hlasatelé i pomocníci, kteří tam přišli, aby vypomohli, opakují stále tatáž hlášení a vybízejí ke klidu. Položil jsem sluchátko a vida – crcrcr. „Tady Milan Kábrt. Konečně jsem se k tobě propích…“

Takhle časně mne pražská redakce do Trutnova po celých patnáct let nevolala. Vybízí ke zprávě, obratem, asi prý se redakce Mladé fronty v Panské ulici dlouho neudrží.

Pod našimi trutnovskými okny hřmotí další obrněná vozidla vojenské kolony. Ve sluchátku jsem ještě zaslechl: „Pepíku, nezapomeň, hlavně rychle.“ „Uzavřete si okna a vchody,“ doporučuje hlas z protějšího chodníku. Samozřejmě. Jenže co teď dělat, vždyť nemáme ani klukovský prak! Asi po hodině se mi podaří o tomhle smutném srpnovém budíčku v Podkrkonoší přece jen podat situační zprávu do pražské redakce Mladé fronty. Například že se k nám vojsko jedné ze zemí Varšavské smlouvy přiřítilo přes hraniční přechod kdesi u Královce.

A vojáčkové se podivují, že zde už nejsou „v Polsce.“ „Vraťte se domů. Máte to jen dvacet kilometrů. Tady seš, hochu, ve svobodným Československu! Přepadli jste nás.“ Šarže odmítají naše řeči i fotografování. Marně. Jejich „zákazy“ také nikdo neslyší. „Nemáte právo nám cokoliv zakazovat. Tady jsme doma my.“

Oprávněný názor, jenže – před vojáky s namířenými samopaly?