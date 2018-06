Jedničkáři se za odměnu svezou na dvou bobovkách zdarma

Špindlerův Mlýn – Pěkná odměna čeká v červenci na úspěšné školáky. Společnost První bobová, která už před dvacet let provozuje bobové dráhy a lanové parky ve Špindlerově Mlýně a Harrachově, sveze každého, kdo se prokáže samými jedničkami na vysvědčení, jednu jízdu v hodnotě 120 korun zadarmo.

V červenci si odnese drobnou pozornost naprosto každý školák, který se na oblíbené bobové dráhy přijde svézt. A od 14. července až do 18. srpna se jezdí na bobových drahách i večer, ve Špindlu až do 22 a v Harrachově do 21 hodin.