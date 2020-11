/FOTOGALERIE/ Záchranná stanice pro zvířata ve Vrchlabí se plní ježky. Lidé je odnášejí do baby boxu.

Pracovníci záchranné stanice Správy KRNAP ve Vrchlabí se v těchto dnech starají o malé či zraněné ježky, které lidé nalezli na různých místech. | Foto: Vojtěch Kohout

O malé či zraněné ježky se starají pracovníci Správy KRNAP v záchranné stanici. Přinášejí je tam lidé, kteří našli ježky na různých místech. „Máme jich tady do deseti. Čerstvě přijaté ježky musíme nejdříve dát do izolace, odebrat vzorky a počkat týden na výsledky vyšetření, jestli je zvíře v pořádku. Poté je umístíme do výběhu, kde jsou spolu s ostatními ježky,“ vysvětluje Ondřejka Bachtíková, odborná pracovnice z Útulku pro divoká poraněná zvířata Správy KRNAP.