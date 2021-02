V Jilemnici byla otevřena nová prodejna obchodního řetězce Penny.

Společnost Penny otevřela novou prodejnu v Jilemnici. | Foto: Penny Market

Nová prodejna v Jilemnici s prodejní plochou 831 metrů čtverečních byla postavena ve druhé polovině roku 2020 na příjezdu do Jilemnice od Nové Paky. "Návrh prodejny v Jilemnici jsme, tak, jak to děláme na všech místech, navrhli v souladu s okolím. Tady jsme stavěli na místě volných ploch bývalého ČSAD a měli vlastně volnou ruku. Zvolili jsme vzhled prodejny s využitím kamenného obkladu, který nám koresponduje s atmosférou města na vstupu do Krkonoš," řekl při otevření nové prodejny Mathias Mentrop, jednatel PENNY.