Poslední z páteřních nemocnic Libereckého kraje spustila provoz magnetické rezonance. Nově nemusí pacienti ze Semilska dojíždět do Jablonce nad Nisou, Liberce, nebo ještě dál. Přístroj přezdívaný „tunel“ stál jilemnický špitál spojený s nemocnicí v Semilech pod hlavičkou společnosti Masarykova městská nemocnice (MMN) 26 milionů korun, dalších zhruba deset milionů padlo na stavební úpravy. "Pacienty jsme museli posílat na dlouhé cesty za magnetickou rezonancí, což zvláště z Jilemnice není nic moc hezkého. Zatím chceme jejím prostřednictvím vyšetřit denně deset pacientů v jediné směně. Doufáme, že se nám podaří získat další odborníky, a tím rozšířit přístup k magnetické rezonanci na směny dvě," přiblížila primářka radiodiagnostického oddělení jilemnické nemocnice Ivana Mašková.

V prvopočátcích provozu „magnetu“ se tu chtějí zaměřit na vyšetření mozku a páteře, protože zde mají lůžkové neurologické oddělení. „Otevírají se nám nové možnosti, zlepšili jsme komfort pacientů. Úsilí, které jsme dovršili v době opatření proti šíření koronaviru, bylo obrovské. Teď můžeme nabízet kompletní služby,“ doplnil předseda představenstva MMN Jiří Kalenský.

Vyšetření mozku, páteře, kolenních a ramenních kloubů lze objednávat přímo, nemocnice slíbila, že pacient či indikující lékař dostane termín vyšetření ihned. „Na počátku provozu nového pracoviště se mohou objevit menší organizační a provozní nedostatky, prosíme tedy o shovívavost. V nejbližší době vše doladíme k vzájemné spokojenosti,“ doplnila Mašková.

Nemocnice veškeré náklady na pořízení magnetické rezonance zaplatila sama, výrazně ale na její chod bude mít do budoucna vliv i Liberecký kraj. MMN je totiž jednou ze čtyř páteřních nemocnic kraje. „Jsem rád, že již všechny naše páteřní nemocnice magnetickou rezonanci mají,“ sdělil hejtman Martin Půta.

Kraj koupil akcie

U příležitosti uvedení magnetické rezonance v jilemnické nemocnici došlo i na podpis převodu části akcií společnosti MMN na Liberecký kraj. Za bezmála 188 milionů korun získal kraj 16,75 % podílu ve společnosti. Před podepsanou transakcí vlastnilo město Jilemnice 65 % a město Semily 35 % akcií. Nyní Jilemnice vlastní 54,11 % akcií, Semily 29,14 % a kraj zbytek.

Jednání o možném majetkovém vstupu kraje do jilemnické a semilské nemocnice probíhala od července předloňského roku. Hejtmanství chce posílit strategický vliv na výkon zdravotních služeb v regionu a podílet se na zvyšování kvality péče. „Odkupem akcií se nám také podaří vytvořit podmínky pro další rozvoj jilemnické a semilské nemocnice. Vstup Libereckého kraje do vlastnické struktury navíc přinese lepší podmínky pro vyjednávání se zdravotními pojišťovnami i lepší záruky pro jednání s bankami o úvěrování investičních záměrů v budoucnu,“ uvedl Půta.

MMN plánuje do budoucna investice v objemu cirka 600 milionů korun. V obou nemocnicích má vyrůst několik nových pavilonů, další mají projít nákladnou rekonstrukcí. „Počítáme s výstavbou tří objektů. V jednom bude urgentní příjem, bude tam přestěhována ortopedie a rozšířené jednotky intenzivní péče. Bude tam i přistávací plocha pro helikoptéry,“ přiblížil Kalenský. V Jilemnici by do budoucna měla být soustředěna akutní péče, nemocnice v Semilech bude sloužit pro následnou a rehabilitační péči.

Další páteřní nemocnice Libereckého kraje jsou v Liberci, České Lípě a Jablonci. Jediným špitálem, kde nemá hejtmanství vlastnické zastoupení, je Nemocnice Jablonec. Její transformaci na akciovou společnost, do které by mohl kraj vstoupit, blokuje jablonecké zastupitelstvo. Nemocnice tak stále zůstává příspěvkovou organizací města.