Jilemnice - Zástupci jilemnické radnice oznámili, že od úterý vystaví kondolenční knihu. Poskytnou tak veřejnosti možnost vyjádřit soustrast nad úmrtím zdejšího rodáka a čestného občana města Stanislava Zindulky.

Herec Stanislav Zindulka, rodák z Jilemnice, zemřel ve čtvrtek 14. března ve věku 86 let. | Foto: Město Jilemnice

Kondolenční kniha bude všem zájemcům k dispozici v obřadní síni na radnici od úterý 19. března do čtvrtka 21. března, a to vždy od 8 do 11 hodin, v odpoledním čase pak v úterý a ve čtvrtek od 13 do 15, ve středu až do 17 hodin.