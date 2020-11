Do zvláštní situace se dostala krkonošská města Jilemnice a Studenec. V polovině volebního období musí měnit starosty. Vladimír Richter a Jiří Ulvr povýšili po krajských volbách na post radních Libereckého kraje. Funkce budou vykonávat na plný úvazek a musí se kvůli tomu vzdát pozic starostů. Učinit tak musí nejpozději do konce června příštího roku.

Jiří Ulvr vede krkonošský Studenec čtrnáct let v řadě. Obec si teď bude muset zvyknout na nového starostu. | Foto: Deník/ Jan Braun

Jilemnický Richter (ODS) převzal ožehavý resort zdravotnictví. Do rady kraje se vrací po dvanácti letech. Muž, který je mimochodem rozhodčím v baseballu a rozhodcoval zápasy mistrovství Evropy a světa, dokonce na MS v Tchaj-wanu 2017, vedl mezi roky 2004 až 2008 krajský resort dopravy. Studenecký Ulvr (Starostové pro Liberecký kraj) má na starosti od minulého úterý hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty, územní plánování a rozvoj venkova. Velká změna to bude především pro Studenec, kde Jiří Ulvr řídí obec čtrnáct let v řadě. Navíc jeho přesun do kraje přichází v době historicky největší investice krkonošské obce, bezmála padesátimilionového projektu přístavby základní a mateřské školy.