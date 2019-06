V městě zavládlo zděšení a strach. Zákon totiž nejenže musí těhotnou vězeňkyni pustit na svobodu (až do jednoho roku věku dítěte), ale navíc nedává úřadům, soudům ani policii možnost na ni jakkoliv dohlížet a kontrolovat ji.

„To, co se stalo a děje, je děs. Lidé tu žijí ve strachu,“ přiznala jedna z obyvatelek Jilemnice. „Aby se člověk bál vylézt ven.“

Chladnokrevně

Strach lidí je pochopitelný. Její případ mají ještě v živé paměti. Janáková před dvěma lety se svým tehdejším manželem chladnokrevně, střelou zezadu do hlavy, popravila na Jičínsku pražského sběratele mincí kvůli penězům. Původně dostala doživotí, pak 30 let. K výjimečnému trestu se soud uchýlil i proto, že posudky znalců nevyloučily, že by mohla svůj čin zopakovat.

„Ve městě panuje velká nejistota. Lidé vědí, co udělala, a mají strach,“ potvrdil tísnivou atmosféru ve městě jeho místostarosta Vladimír Vinklář.

A nebere to na lehkou váhu. Městská policie, kterou řídí, je ve střehu: „Strážníci mají za úkol situaci monitorovat, aby se nepřihodily konfliktní situace a něco ošklivého. Přeci jen, lidé jsou z této situace hodně rozzlobení, jak se něco takového mohlo vůbec stát.“

Otázek, které případ klade nejen v Jilemnici, je dlouhá řada. Ne na všechny v současné době existuje uspokojivá odpověď.

Jak vůbec žena ve vězení otěhotněla?

Pro někoho to zní neuvěřitelně, ale Petra Janáková podle soudců rozhodně není první. Janáková, která je v šestém měsíci, navíc otěhotněla ještě ve vazební věznici v Hradci Králové, kde je mnohem přísnější režim než ve vězení. Ona sama nařkla ze znásilnění hned tři dozorce.

Jeden z členů hradecké vazební stráže, se kterým se redakce Deníku spojila, nad tím rázně kroutí hlavou: „To si absolutně nedokážu představit. V naší službě panuje velice pečlivý a tvrdý režim a skoro jistě takovou možnost můžu vyloučit. Každopádně během své poměrně dlouhé služby jsem u nás nic podobného nezažil,“ řekl. Vazební věznice v Hradci Králové se k případu nevyjádřila.

Šéf Vězeňské služby Petr Dohnal pochybení podřízených v případu Petry Janákové komentovat nechtěl. Případem, který nabízí mnoho teorií, se zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je podle slov její mluvčí teprve na začátku.