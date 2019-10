Před dvěma lety lidé v Jilemnici odmítli výstavbu koupaliště v referendu. Kvůli drahému projektu, který by stál 76 milionů korun. Po změně vládnoucí garnitury je otázka koupaliště znovu na stole. Radnice uvažuje o několika variantách ve zcela jiných, výrazně nižších, cenových relacích. Chce je představit lidem a nechat na nich, ať si vyberou.

„V příštím roce se rozhodne. Myslím, že lidé by se k tomu měli vyjádřit. Lidé budou areál využívat, tak ať si zvolí, který návrh jim bude nejvíce vyhovovat,“ vysvětluje starosta Jilemnice Vladimír Richter.

„Vytvořili jsme pracovní skupinu, která dostala za úkol připravit návrhy. Máme již varianty na biotopové koupaliště, které by stálo maximálně 42 milionů korun s daní. Ještě chceme mít návrh na renovaci současného betonového koupaliště,“ přibližuje situaci jilemnický starosta. „Návrhy veřejnosti určitě představíme,“ ujišťuje.

Areál zchátralého a dvanáct let nevyužívaného koupaliště je obrovský, radnice počítá s jeho využitím pro více účelů. „Chtěli bychom přivést lidi do atraktivnějšího prostředí. Koupaliště by doplňovaly atrakce, mohli bychom tam mít letní kino, festivaly, muziku,“ uvažuje Vladimír Richter.

Otázka koupaliště hýbe Jilemnicí řadu let. Situace vyvrcholila předloňskou peticí proti projektu za 76 milionů a následným referendem, které smetlo ze stolu studii na výstavbu koupaliště s nerezovou vanou. Ta už měla přitom stavební povolení.

„Referendum řeklo, že tímto směrem určitě nepůjdeme. Musíme najít alternativní cesty,“ říká starosta. „Jsou lidé, kteří koupaliště chtějí, ale i ti, kteří ho nechtějí. Jsme podhorské městečko s menším počtem koupacích dní, kterých je maximálně 30. Přesto si myslím, že Jilemnice si koupaliště zaslouží. Otázka je, jakou bude mít podobu. V Rakousku či ve Švýcarsku také najdete v podobných podhorských městech koupaliště, ani nejsou vyhřívaná,“ dodává.