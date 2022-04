Zatímco Kalvoda Deníku vysvětloval, že tím myslel počáteční písmeno jména jeho přítelkyně Zuzany, lidé mají jasno, že jde o symbol ruského válečného tažení na Ukrajině. "Je to asi stejné, jako kdyby za Protektorátu nějakému českému veřejnému činiteli tekly sliny nad dortem se svastikou," zní jedna z reakcí. "Je to neuvážená blbost zastupitele," poznamenal starosta Jilemnice David Hlaváč. Kalvoda v neděli příspěvek z Facebooku odstranil. Rada města si ho pozvala hned v pondělí ráno na kobereček. Vyzvala ho, aby složil mandát zastupitele Jilemnice, a rovnou odvolala z funkce předsedy a člena komise dopravy a veřejného pořádku.

"Čekal jsem přítelkyni, která se jmenuje Zuzana, tak jsem si tam dal Z. To se nesmí?" reagoval udiveně Bronislav Kalvoda a vysvětlil, proč svůj příspěvek smazal. "Sundal jsem to z Facebooku, protože se mi nechtělo odpovídat na debilní dotazy. Šílených dotazů se ohromně nakupilo."

Ještě než příspěvek odstranil z Facebooku, odpověděl jednomu z tázajících se na otázku "A Z je tam omylem?" tímto způsobem: "Paprika nějak "zblbla". Teď jsem na to koukal a na některých chlebíčcích se z ničeho nic objevilo písmeno V… Věřte, že jsem z toho patřičně zmaten…"

Reakce lidí, kteří spojují jeho příspěvek se symbolem ruské válečné agrese, označil Kalvoda za dezinformace a fake news. "Ať si lidé obviňují, co chtějí," řekl. Na Kalvodovo počínání v jiné situaci a řetězové šíření dezinformací upozornil na konci března web manipulátoři.

"Možná příště chlebíčky s okupačním Zetkem doplní kyticí pro Putina. Bronislav Kalvoda je typickým příkladem espéďáka jako takzvané Putinovy kolony, kdy Kalvodovy příspěvky na Facebooku jsou prokremelské," vyjádřil se o něm na Twitteru například blogger Jiří Hřebenář.

Příspěvek zastupitele Jilemnice Bronislava Kalvody za SPD vyvolal na sociálních sítích bouřlivé reakce.Zdroj: Facebook

Na Kalvodův víkendový příspěvek okamžitě zareagovalo vedení Jilemnice. "Hned v pondělí ráno zasedla rada města a odvolala pana Kalvodu z funkce předsedy a člena komise dopravy a veřejného pořádku a zároveň ho vyzvala, aby složil mandát zastupitele a doporučila zmocněnci politického hnutí SPD, aby vyzval pana Kalvodu k okamžité rezignaci na mandát člena zastupitelstva města Jilemnice," oznámil starosta Jilemnice David Hlaváč, jak se k případu postavila radnice.

Starosta Jilemnice pozval na jednání rady i Bronislava Kalvodu, aby vysvětlil svoje počínání. "Říkal nám, že šlo o přípravu oslavy, na kterou dorazila přítelkyně. Ta se opravdu jmenuje Zuzana. Jestli to bylo takhle, měl umístit hned jako první komentář k fotce toto vyjádření. Chápu, že kontroverze zvyšuje sledovanost sociálních sítí, ale přišlo mi to naprosto nemístné. Za nás to bylo velice přes čáru," zdůraznil David Hlaváč.

"Měsíc a půl se maximálně snažíme pomáhat lidem, kteří přichází z Ukrajiny, jak s ubytováním, tak s materiální pomocí. Tento případ samozřejmě rezonuje, obrací se nás kvůli panu Kalvodovi řada lidí, a byl bych nerad, aby všechna práce ve prospěch Ukrajiny spadla pod stůl takovou neuváženou blbostí jednoho ze zastupitelů," uvedl jilemnický starosta.

Podle Policie ČR může být kvalifikována propagace symbolů válečné agrese jako trestný čin. Kriminalisté v Libereckém kraji se zabývají případem z Turnova, kde koncem března neznámý vandal na stěnách podchodu posprejoval ukrajinskou vlajku s nápisem Slava Ukraini i portrét Václava Havla a vyobrazil tam válečný symbol, písmeno Z.

"Pokud je písmeno Z propagováno v souvislosti s tím, že někdo chce šířit oslavu válečného tažení, pak by se jednalo o trestný čin. V souvislosti s takovými případy se z různých podnětů zabýváme. Zjišťujeme při nich motiv pachatele a důvod, za jakým účelem ho propagoval. Každý případ se musí posuzovat individuálně. Pokud se prokáže spojitost s šířením válečného symbolu a schvalováním vraždění, pak se stanoví právní kvalifikace,“ upozornila policejní mluvčí krajského ředitelství Libereckého kraje Ivana Baláková. Ta v pondělí odpoledne potvrdila, že se Kalvodovým příspěvkem zabývají kriminalisté ze semilského oddělení Policie ČR.