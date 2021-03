Deník na návštěvěZdroj: DeníkProč jste se rozhodl skončit v pozici starosty?

Důvodů bylo několik. V této funkci jsem byl deset let, předtím dvakrát místostarostou a celkem 27 let zastupitelem. To člověka vyčerpá. K tomu donkichotský boj s některými institucemi jako je ministerstvo zdravotnictví a Správa KRNAP a v neposlední řadě důchodový věk.

Byla v tom nějaká konkrétní situace, která uspíšila vaše rozhodnutí?

Rozhodně současné dění v naší republice. Nemohu a nechci občanům vysvětlovat a obhajovat stále se měnící nařízení, kterým z větší části sám nevěřím a nerozumím jim. Současná vláda mě zklamala diletantským a ostudným vedením země. Domnívám se, že z toho pramení morální úpadek celé společnosti a devastace myšlení části občanů a s tím i narůstající frustrace. Vadí mi odepsaná mladá generace, školní dětí a studenti, kteří za rok ztratili mnohé návyky povinností. Nechci být, ani jako malé kolečko, součástí tohoto mechanismu.

Jak se ohlížíte za roky, které jste strávil na radnici? Považujete to za dobrou životní etapu?

Začátky byly opravdu těžké, nicméně po stabilizaci kolektivu v zastupitelstvu a určení priorit se nám podařilo úspěšně vést, opravovat a modernizovat město. Myslím, že to je u nás vidět na každém kroku. Rozhodně si nemyslím, že jsem tuto životní etapu promarnil. S hrdostí se dnes za ni mohu ohlédnout.

Co se za tu dobu změnilo v Janských Lázních?

Jsem přesvědčen, že se za posledních deset let Janské Lázně výrazně proměnily k lepšímu. Při ročním průměrném rozpočtu 20 milionů korun jsme na opravách a investicích do města za tuto dobu proinvestovali okolo tři čtvrtě miliardy korun. Každý, kdo se alespoň trochu zajímá a pozoruje naše město, to pozná na téměř kompletně opravených silnicích a chodnících, nových parkovištích, nových parcích, naučných stezkách či sportovištích.

Jakou věc byste vypíchl za svého působení? Je naopak něco, co se nepovedlo nebo nestihlo?

Rozhodně konverzi parovodu v centru a s tím spojenou kompletní opravu průtahu města včetně chodníků, kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení. Čekali jsem na to více jak dvacet let a nikdo nevěřil, že se to podaří. Znamenalo to synchronizovat pět investorů časově a finančně, jejich spoluúčast, několik druhů dotací a dodavatelů. Samozřejmě jsou i věci, které se nepodařilo zrealizovat. Finance a omezený aparát to neumožnily. Jde především o opravy některých obecních nemovitostí, střechy, fasády a okna.

Jak proběhlo předání vedení města vašemu nástupci Petru Hřebačkovi? Budete se dál podílet na aktivitách města?

Předání bylo absolutně bezproblémové a nový starosta je podle mne dobrou volbou. Jsem přesvědčen, že bude pokračovat v nastolené cestě a hlavně v ochraně našeho lázeňského místa. Já dále zůstávám zastupitelem a nezříkám se podpory podobně smýšlejícím kandidátům i v příštích volbách.