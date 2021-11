Televizní show StarDance má orchestr Moondance Martina Kumžáka, Taneční škola manželů Francových kapelu Diskant. Ta hraje na tanečních v Trutnově už čtyřicet let. Za uplynulý víkend zvládla tři slavnostní ukončení kurzů, takzvaný věneček v trutnovském Uffu. "To, co se teď dělo, bylo extrémní," říká bubeník Jiří Říha, který je známý také jako kameraman. Pochází z Trutnova, kde začínal hrát v roce 1966 s lesáky, od roku 1972 vystupoval v proslulé vinárně Pod hradem, tehdy dokonce profesionálně. "V Trutnově mě znali pod přezdívkou Kokoška podle jedné z postav filmu Šíleně smutná princezna. Jméno Říha málokomu něco povědělo, ale když se řeklo Kokoška, tak každý věděl, o koho jde," usmívá se.

Jiří Říha chodil do tanečních kurzů v roce 1966, v posledních deseti letech doprovází lekce tanečního mistra Miroslava France z Hradce Králové jako bubeník kapely Diskant. "Taneční kurzy v Trutnově v Národním domě mají obrovskou tradici. Když jsem do nich chodil já, tak mi bylo patnáct. Rozdíl to byl oproti dnešku velký, hlavně co se týká oblečení. Tehdy nám hrála kapela i s harmonikou a saxofonem. A taky tance učí každý taneční mistr jinak," porovnává. Jak to bývá, každá skupina je jiná. Někteří mladíci se těžko krotí, jiní jsou zlatí a mají zájem tančit. "Nejradši mají jive, cha-chu, zato polka a valčík je moc nebere," dodává.

Letošní situace byla výjimečná v tom, že se na podzim dokončovaly taneční kurzy, které loni přerušila pandemie koronaviru. Účastníci stačili završit několikaměsíční úporné snažení v pravou chvíli, den před tím, než vstoupila v platnost přísná protiepidemická opatření, která konání společenských akcí výrazně zkomplikují. Řada plesů se tak nebude konat.

"Loni jsme stihli odehrát jen čtyři lekce. Rok 2020 nebyl příznivý všem kulturním a společenským akcím, tak se přihodilo, že letos se konaly v trutnovském Uffu hned tři věnečky. První v pátek pro kurzy z roku 2020 a v sobotu a neděli pro letošní kurzy. Stihlo se to tak akorát," poukazuje na situaci, která není hromadným akcím nakloněná.

Jiří Říha po nedělním věnečku v Trutnově uklidil bicí do garáže ke kamarádovi v Suchovršicích. Vytáhne je při koncertech kapely Michal Tučný revival, ale s kolegy ze skupiny Diskant se sejdou na pódiu až příští rok v září. "Nejdříve se potkáme v hospodě, kde pokecáme. V dalších dnech před tanečními připravíme aparaturu, projdeme si skladby a vyzkoušíme hudbu na první lekce. Kolegové hrají podle not, já už bez nich. Repertoár zůstává většinou stejný, ale přidáváme do něj i moderní hity, například od Ewy Farné," popisuje bubeník.

Jiří Říha žije od roku 1973 v Úpici, vyrůstal v Trutnově. Tam se také poprvé dostal k aktivní muzice. "V roce 1966 jsem šel s kamarády z lesárny do tehdejšího klubu ZPA, kde jsem začal pomáhat jako zvukař. Zjistil jsem, že mám rytmus v sobě a brzy jsem začal hrát na bicí," vzpomíná. Hudbě se věnuje dodnes.

