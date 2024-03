Povězte mi něco o původu Jiřího Šlitra. Jak se jeho rod ocitl v Podkrkonoší, čím byli rodiče a prarodiče?

Dědeček měl pilu a po matce pocházel z významné průmyslové rodiny Porkertů. On je sice Šlitr vždycky na prvním místě spojovaný s Podkrkonoším, ale jeho předkové tam odsud nepocházeli, měli kořeny v podhůří Orlických hor. Do Zálesní Lhoty, kde se Jiří narodil, se přestěhovali, protože tatínek Josef tam dostal učitelské místo. I to příjmení bylo původně jiné, v nejstarších matrikách je v podobě Šrittr nebo Šritter, občas psáno i německy. To L se tam postupně usídlilo asi proto, že se to mnohem lépe vyslovuje. V Zálesní Lhotě se na Šlitrovy příbuzné vzpomíná, nicméně větší kulturní vyžití se koná v Rychnově nad Kněžnou, kam jeho rodina utekla před nacisty.

Když poznáte historii, můžete lépe pochopit Šlitrovu povahu? On sám o sobě nic moc neříkal. A nevím ani o tom, že by ho někdo z kolegů dovedl charakterově vystihnout.

On do něj nikdo tak úplně neviděl. Hodně toho přejal od svých rodičů. Něco dostal do vínku geneticky, třeba umělecké vlohy. Zbytek dodala výchova. Už v dětství byl pilný, houževnatý, šel za tím, co ho bavilo. Je zvláštní, že jako dítě byl velmi energický, otevřený, předváděl se, jak se říká – všude ho bylo plno. To až v dospívání se začal uzavírat do sebe.

Kdosi o něm prohlásil, že disponoval určitou odvahou. Což se projevilo zejména v závěru šedesátých let. Po kom tuto vlastnost zdědil? A myslíte, že kdyby žil dál, měl by kvůli ní potíže?

Odvahu bezesporu měl. Ale taky byl opatrný. Uvědomme si, že dospíval za války, to se na něm muselo projevit. Nabízí se paralela s Josefem Škvoreckým – byli podobně staří a Náchod je od Rychnova kousek. Navíc Šlitr dostudoval práva v roce 1949, hned potom šel na vojnu, rozjížděla se ta děsivá padesátá léta a on to dost vnímal. Myslím, že i proto své politické názory nikdy moc neprezentoval. S výjimkou období po invazi. A potíže by měl zcela určitě. Jsem si stoprocentně jistý, že by stejně jako Jiří Suchý neodvolal podpis pod Dvěma tisíci slov, takže by ho čekaly podobné perzekuce jako Suchého.

Nepadá mě: nemá se Šitrovou náturou – to jest s přísnou disciplínou, jistou neohrožeností a snahou prorazit – leccos společného i to, že byl sportsman?

Takhle jsem o tom nikdy nepřemýšlel, ale máte pravdu. On byl vždycky sportovně založený: lyže, fotbal, tenis. A to s sebou mimo jiné nese soutěživost, touhu být v něčem lepší než ostatní. To k němu všechno sedí.

Když vypukla druhá světová válka, Šlitrovi bylo čtrnáct. Když končila, překročil už dvacítku. To jsou formativní léta. Co o nich víme?'

On už tehdy věděl, že kreslení a muzika budou jeho úděl. A taky dokázal v každém období zapojit koníčky do svého života. I za té války založil na gymnáziu třídní orchestr a ilustroval školní kroniku nebo místní noviny. Aby pak unikl totálnímu nasazení, strýc Porkert ho zaměstnal v továrně v kanceláři. To ho určitě nebavilo, a tak tam zase založil orchestr a ilustroval takový oběžník, nějaké brožury, almanach zaměstnanců a s největší pravděpodobností i firemní reklamní materiály. Prostě už tehdy to směřoval k svým největším koníčkům. Ale pořád to byl normální kluk, hodně sportoval, občas se popral, prožíval první lásku, svou dívku ostatně dostal i do toho třídního orchestru, ačkoli nechodila do stejného ročníku jako ostatní muzikanti.

Šlitrova promoce na pražské Univerzitě Karlově se běžně líčí tak, že ihned poté odevzdal kýžený papír tátovi a víc se o něj nezajímal. Bylo to tak opravdu? Nikdy nenastal okamžik, kdy se mu jeho znalosti hodily?

Ten příběh, jak Jiří Šlitr po promoci v devětačtyřicátém maličko teatrálně odevzdal tubus s diplomem otci se slovy, „na, tati, já to nechci“, jsem vždycky považoval spíš za legendu. Nicméně vypravovala to i jeho sestra Olga, která na té promoci byla, takže se to asi skutečně odehrálo. A jestli se tomu někdy věnoval? Profesně nikdy, ale třeba Jan Werich jednou vyprávěl, že byl velmi dobrý advokát. Nevím, jestli to řekl jen ze slušnosti, nebo mu Šlitr třeba s něčím soukromě pomáhal. Obojí je možné. Ale určitě nikdy nevedl žádný případ u soudu.

Odkud se vzal malířský a kreslířský talent Jiřího Šlitra? Maloval už zamlada v Krkonoších? A prozradil on sám někdy, na které umělce vědomě navazoval?

Kreslil už od dětství, a opravdu dobře. Dítě většinou namaluje jen tu dominantní věc, kterou chce, ale on si už tehdy hrál třeba s detaily na pozadí – prostě o tom obrázku přemýšlel v širších souvislostech. Základní výbavu dostal od svého otce. Josef Šlitr byl velmi slušný krajinář, šel ve stopách Františka Kavána. Nevynikal nějakou originalitou, ale technicky byl na úrovni.

Jiří potom šel stylově jinou cestou, podobně jako v muzice si vyzkoušel snad všechno, od portrétů a krajin až po abstrakce, ale ty mu moc neseděly. A stejně jako v hudbě se zastavil u modernějších stylů – pop art mu vůbec nic neříkal. V začátcích mu hodně imponoval Josef Liesler, měl rád Picassa, líbil se mu Paul Klee nebo Joan Miró. Obdivoval kreslíře vtipů Saula Steinberga. Ale taky Jiřího Trnku, s nímž se spřátelil.

Ještě předtím, než se Šlitr proslavil jako skladatel a komik, dařilo se mu vystavovat kresby nejen u nás, ale i ve světě. Zachovaly se zprávy o tom, jaké měly jeho výstavy ohlas? Brali ho kritici a ostatní kumštýři vážně?

Zatímco ve slovníku skladatelů dlouho chyběl, mezi výtvarníky byl uvedený už v padesátých letech. A drtivá většina recenzí na jeho výstavy je pozitivní, i v té cizině. Snad jen ta poslední, kde vystavil i některé odvážnější erotické kresby, celkem pochopitelně u leckoho narazila. Ačkoli erotika byla odjakživa velkou součástí jeho díla, do té doby ji Šlitr příliš neprezentoval. Někteří kritici a návštěvníci to nečekali a expozici odmítli. Neseděla jim k tomu, jak na ně Šlitr působil jako herec a hudebník. Nutno říci, že on dělal místy poměrně odvážná erotická díla, kde jsou vedle žen zachyceni i vzrušení muži, což bývá považováno za hranici pornografie. I tam ale dokázal pracovat na neobyčejné úrovni. Nikdy neklesl k samoúčelnosti, ty kresby jsou objektivně velmi dobré.

K atmosféře velkého světa Šlitr přičichl poměrně brzy. Dostal se ven díky spolupráci s českým multimediálním projektem Laterna magika, kombinujícím kino s divadlem a hudbou. Co všechno s Laternou stačil udělat a kam se s ní podíval?

Výstava EXPO 1958 v Bruselu mu obrátila život vzhůru nohama. Uvědomme si, že v padesátých letech u nás západní umění takřka nebylo dostupné. Byla to první poválečná světová výstava, nebo první takto velká, takže tam všichni poslali to nejlepší, co měli. A on zde strávil několik měsíců, během kterých toho viděl a slyšel opravdu hodně. Připadal si jako ve snu. V jednom dopise píše Suchému po zhlédnutí koncertu jazzmana Sidneyho Becheta, že končí. Už nebude hrát, protože něco takového nikdy v životě nedokáže. Nakonec ho ten výlet ale neobyčejně nabil a myslím, že to byl jeden z hlavních důvodů, proč vzniklo divadlo Semafor. On potom s Laternou magikou jezdil i dál: Sovětský svaz, Polsko, Rakousko… Všude nasával umění i hudbu. Podezírám ho, že s nimi jezdil hlavně proto, aby se dostal za hranice a mohl sledovat, jak se venku hraje, kreslí a maluje. Zkrátka studovat. O nějakou slávu mu vůbec nešlo.