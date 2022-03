Úspěšný musher se stará o smečku bezmála padesáti psů. Závodní tým má hodně omlazený. "Začali jsme s novým chovem, máme rok a půl mladá zvířata, která cíleně připravujeme na závody na severu Evropy. Je to ně první závodní sezona. Sbírají zkušenosti, učí se bivakovat na sněhu. Vidím na nich, jak je to baví, jak jsou strašně motivovaní a chtějí," říká Jiří Vondrák. Uplynulé dva roky mu přinesly nezvyklé zkušenosti. Co doporučuje majitelům psů, kteří berou čtyřnohé miláčky do hor?

"Provozování sportu psích spřežení mi trochu usnadnila covidová situace. Pro mě to bylo jedno z krásnějších období života se psy. Krkonoše byly prázdné, závody se nekonaly a my jsme mohli jezdit jenom na projížďky. Trénovali jsme strašně rádi. Věděli jsme, že nemusíme tlačit na pilu. Nemuseli jsme se handrkovat s běžkaři o stopu. Hory jsme si užili. To jsem nikdy před tím nezažil, ale také doufám, že nezažiji, aby se musela opakovat taková opatření," tvrdí Jiří Vondrák.

Zootechnik světovým králem musherů, má padesát psů

Na horách zažil také negativní situace. "Lidi, kteří přijeli do Krkonoš, nerespektovali, že tady jsou upravované běžecké tratě. Chovali se jako stádo slonů. Co mohli, tak rozšlapali. Bezohledně vstupovali do stop," zlobí se.

Vadilo mu také chování některých majitelů psů, kteří vzali své čtyřnohé miláčky do hor. "Řada lidí si pořídila psa, kterého nemají vychovaného, často ho nemají ani na vodítku. Když vyrazí majitelé do hor se psem, ať si pejska užívají, ať jim dělá radost, ale ať se mu také věnují a naučí ho vše, co má pes umět a nenechají například napospas bez odezvy na přivolání," doporučuje.

Musheři závodili tři dny v Krkonoších, Ledovou jízdu vyhrál Jiří Vondrák

Vítěz největšího evropského závodu La Grande Odyssée 2013 a 2017 v Savojských Alpách ve Francii na 1000 km se specializuje se svými aljašskými husky na dlouhé tratě. Možnost vyzkoušet si jezdit s psím spřežením poskytuje také návštěvníkům hor při soukromých lekcích. "S psy, s nimiž jsme úspěšně závodili ve Francii, provozujeme turistiku, vozíme klienty. Na nenáročné trati během hodinového okruhu jim psí spřežení, pod mým vedením, svěřím do ruky. Nabízíme projížďky po Krkonoších v lokalitách, které máme povolené. My jsme si našli zázemí v Dolním Dvoře," přibližuje.

Musher Vondrák vyrazí na nonstop závod za severním polárním kruhem

Návrat musherských klání přetavil v únoru ve vítězství v náročném krkonošském etapovém závodě Ledová jízda, který vyhrál podeváté.

Jak vypadají tréninky psích spřežení? Když se Vondrákova smečka chystala na extrémní závod do Francie, absolvovala v tréninku stejnou porci kilometrů, na kterou byly etapy naplánované. Denně to znamenalo až 100 kilometrů. "To byla podmínka k tomu, aby člověk uspěl," vysvětluje musher z Rudníku a pokračuje: "Trénujeme podle toho, jaký je vrchol sezony. Tréninky bývají v cyklu tři dny trénink, den pauza, tři dny trénink, den pauza. Dva týdny před závody se dávky snižují. Už se nepospíchá, aby se honily kilometry a řešila svalová hmota. Naopak se tým udržuje v dobré náladě a pohodě. Teď máme za sebou Ledovou jízdu v Krkonoších, kde byly etapy do 60 km, takže jsme připravovali tým na 60 km na etapu," popisuje.

Musher Vondrák vyrazí na nonstop závod za severním polárním kruhem

Místo Francie se Jiří Vondrák orientuje na skandinávské závody. "La Grande Odyssée je po obrovském zkrácení tratí z 1000 na 400 km pro nás nezajímavá. Nejdelší etapa měří 40 km, to je pro velký sprint a na to trénovat nechci. Nás zajímají dlouhé, vytrvalostní závody, ideálně v etapě na 100 km," objasňuje.

Zkušenost se Skandinávií má Jiří Vondrák z roku 2018, kdy vyrazil na 567 km dlouhý nonstop závod Finnmarksløpet za severním polárním kruhem. Jeden z nejtěžších závodů na světě nedokončil, byť průběžně figuroval na druhém místě. "Byla to pro nás obrovská škola a zkušenost, kterou nikde jinde nevyčtete než si to vyzkoušíte na vlastní kůži. Dostali jsme se zhruba do půlky. Už víme, že naši psi nebyli schopni jet 100 km po řece. Byla z nich cítit velká obava, nejistota," připomíná extrémní nonstop závod.

Start na Finnmarksløpetu si chce zopakovat. "Je to náš cíl. Chceme se na něj dobře připravit a uspět," dodává Jiří Vondrák.

Norské dobrodružství skončilo předčasně