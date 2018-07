Josef Kačer je matadorem mezi starosty. Hořičky řídí ve dvaaosmdesáti letech

Hořičky – Seriál Deníku s názvem Neobyčejné starostování odhaluje nevšední náplň práce a osudy podkrkonošských starostů. Tentokrát jsme navštívili Josefa Kačera.

STAROSTOVY HOŘIČKY. Josef Kačer je ve dvaaosmdesáti letech zřejmě nejstarším starostou ve východních Čechách. Pískovec před budovou obecního úřadu připomíná doklad o první písemné zmínce z roku 1357 o obci Hořičky.Foto: Deník/Jaroslav Pich

Hořičky leží na samé hranici trutnovského a náchodského okresu. Žijí kulturou, rychle tu rostou nové domy a řídí je matador mezi východočeskými starosty. Josef Kačer letos oslaví už 82. narozeniny, sálá z něho však na první pohled viditelná energie, kterou by mu mnozí kolegové mohli závidět. Je obrovským patriotem a starostování i podporu od více než pěti stovek lidí si užívá.



„Doma mě napomínají, že bych se už dávno měl věnovat vnoučatům. Stále mě ale baví, jak se zhmotňují mé představy a jak obec kvete. I když si někteří mí vrstevníci myslí, že jsem blázen,“ říká Josef Kačer. „Snažím se organizovat i výlety s rodinou. Snad všichni ví, že si ji také užívám,“ usmívá se starosta, který je paradoxně už od poloviny 90. let v seniorském věku.



Původně na Hořičkách pracoval jako neuvolněný starosta. Na dvě období své působení na radnici následně zcela přerušil, před čtyřmi lety se však po naléhání občanů do křesla starosty vrátil.



„Jsem zavilý Hořičák. Snažím se dělat maximum pro obec a spoluobčany. I když jsem nebyl starostou, pomáhal jsem osm let jako šedá eminence, jak tomu já říkám. Řešil jsem papíry i kancelářskou práci,“ vzpomíná Josef Kačer. „Jestli jsem nejstarší starosta nevím. Když se s kolegy vídám, snažím se jejich věk odhadovat podle toho, kolik má kdo šedin. Je ale pravda, že spousta mladších kolegů je šedivějších než já,“ směje se.

Zajímavostí je, že v období první republiky byl starostou na Hořičkách i Kačerův dědeček. Jeho otec měl tu měl truhlářskou dílnu, než ho komunisté uvěznili.



„Chci aby Hořičky měly perspektivu, aby k něčemu vypadaly. Dříve tu bylo plno řemeslníků a obchodníků. Jsem rád, že mě občas lidé za nápady, pro které jsme se se zastupiteli nadchli, pochválí. Dnes totiž společnost funguje úplně jinak a je to leckdy složitější,“ vysvětluje Josef Kačer.

„Energii pořád mám, i když mě bolí záda i nohy a odpoledne už celé tělo. Rád bych za sebe našel zapáleného starostu, který by obec dál rozvíjel. Nikdo se do toho ale nehrne i kvůli neuvěřitelné administrativě, kterou má funkce na krku. A mladí nemají moc zájem,“ mrzí ho.



I proto rodák z Hořiček uvažuje, že opět zasáhne do nadcházejících komunálních voleb. „V záznamech se hovoří o tom, že Hořičky bývaly letním sídlem spousty chalupářů, které sem dotáhli místní vzdělaní lidé. Obec žila. Hořičky jsou nádherná vesnice, podkrkonošské letovisko. Byl bych rád, kdyby je veřejnost takto vnímala,“ hovoří s nadšením v očích Josef Kačer.

Elánu má starosta na rozdávání. Malé Hořičky nese ve svém srdci.