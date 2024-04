Josef Laufer se vyučil ve Vrchlabí, za holkama chodil s gramofonem

V sobotu zemřel ve věku 84 let Josef Laufer. Zpěvák a herec prožil v mládí část života ve Vrchlabí. Ve městě strávil tři roky, vyučil se tam v Tesle. „Do Vrchlabí jsem přišel do učení v roce 1955, když mi bylo patnáct. Měl jsem tady první holku, na to jsou hezké vzpomínky,“ vyprávěl v rozhovoru pro Deník v roce 2017, kdy vystupoval na Krkonošských pivních slavnostech ve Vrchlabí.

Josef Laufer při vystoupení ve Vrchlabí na Krkonošských pivních slavnostech v roce 2017. | Foto: Jiří Novák