Na jedné straně Masarykova náměstí rozháněli policejní težkooděnci hloučky znepřátelených fotbalových fanoušků, na jiném místě policisté, mezi nimiž byli i jezdci na koních, zasahovali proti skupinám anarchistů, v přilehlé ulici rozvášněný dav zapaluje automobil, vybuchují dělbuchy a vše se halí do štiplavého kouře dýmovnic…

Naštěstí nešlo o skutečné ostré střety a policejní zásahy, nýbrž o v pořadí již čtvrté celorepublikové cvičení pořádkových jednotek Policie ČR nazvané Městské násilí 2010. „Toto cvičení je specifické tím, že jsme je dislokovali do městské zástavby, nikoliv jako dříve do volného prostoru,“ řekl náměstek policejní prezidenta Ivan Bílek. Do cvičení se zapojilo 1350 policistů, z nichž 400 bylo z vyšších policejních škol, kteří se ujali role agresivních fotbalových fanoušků a extremistů.



„Jednou budeme moci být i v těchto speciálních jednotkách, alespoň budeme vědět jako to chodí,“ řekl nám jeden z figurantů.

O akci byli předem informováni obyvatelé Josefova a policejní cvičení probíhalo za běžného chodu města. Mezi policejními auty a demonstranty uvízl se svým automobilem i Jan Škoda z Jásenné. „Ne že bych mimořádně spěchal domů, ale potřeboval bych jet za manželkou. Nedá se nic dělat. Někde se to chlapi naučit musí,“ reagoval.

Cvičení pozorně sledovala i mluvčí Policie ČR Královéhradeckého kraje Iva Marková. „Nyní bude následovat analýza všech akcí, což bude záležitostí několika týdnů,“ řekla.