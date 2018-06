„Jsem náročný trenér,“ vzkázal do Vrchlabí novic Baďouček

Gastronomie - Gastronomie Pomocníci v kuchyni 100 Kč

Pomocníci v kuchyni Pomocná síla do kuchyně. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 100 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: POMOCNÁ SÍLA DO KUCHYNĚ, Hledáme sezónní výpomoc do kuchyně (mytí nádobí, úklid, zkušenosti s přípravou pokrmů výhodou)., Zajímavé platové podmínky a případné benefity, dvousměnný provoz , i o víkendech (7 - 15.00, 14 - 22.00), 40 hod. týdně, více za příplatky, příjemný kolektiv, možnost svozu do zaměstnání a zpět. , S sebou: zdravotní průkaz, výpis z rejstříku trestů, stručný životopis s kontykty na bývalé zaměstnavatele.. Pracoviště: Bret cz a.s. pracoviště, 541 01 Trutnov 1. Informace: Kontakt, +420 733 722 543.