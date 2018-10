Jsem připravený vést město jako starosta, říká Hron

Úpice - Vítězstvím Petra Hrona a jeho hnutí Žít v Úpici skončily volby v Úpici. Podkrkonošské město má tudíž staronového vítěze, který ovšem před čtyřmi lety skončil paradoxně v opozici. Ze třinácti mandátů získalo hnutí za 25,70 obdržených hlasů 4 mandáty.

Petr Hron.Foto: Žít v Úpici

Na druhém místě skončilo hnutí Ano, které získalo dva mandáty za 15,64 procenta hlasů. Problémem města se však může znovu stát fakt, že do třináctičlenného zastupitelstva se dostalo hned sedm stran.



Svůj post v zastupitelstvu města obhájilo i současné vedení. Komunisté současného starosty Radima Fryčky získali dva mandáty, sociální demokraté místostarosty Karla Šklíby jeden a ODS druhého místostarosty Pavla Macha z ODS půjde do zastupitelstva se dvěma mandáty. Zbývající místa získali uskupení Úpičtí patrioti a Volba pro město.



Lídr vítězné strany Petr Hron věří, že jednání pro jeho hnutí probíhají příznivě. "S volebním výsledkem jsem spokojený. Ale teď začíná další práce, začínáme vyjednávat. Byl bych rád, aby to na radnici nefungovalo v poměru 7 ku 6, jak tomu bylo v posledních letech, ale aby koalice byla širší," řekl kandidát na starostu.



"Jsem připravený město vést jako starosta. Nyní hledáme s ostatními stranami průsečíky v programech. Uvidíme v příštích dnech, jakou variantu zvolíme. Pevně doufám, že nepřijde na řadu situaci, kdy by vítěze ostatní strany obešly. Jednat se chystáme v podstatě se všemi stranami, zřejmě s jedinou výjimkou ČSSD," dodává Petr Hron.