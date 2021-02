V akci je pět mobilních odběrových týmů, které jezdí do měst, obcí a firem v uzavřeném okrese. Tři jsou vojenské, dva tvoří pedagogové trutnovské zdrávky. První učitelský tým začal pomáhat s testováním před týdnem, druhý měl premiéru ve středu odpoledne v sídle Správy Krkonošského národního parku ve Vrchlabí. Zapojilo se už 25 učitelů. Vedle testování v nemocnicích vzniklo pevné odběrové místo ve Společenském centru Uffo v Trutnově. Testování samostatně provádějí také některé fabriky, například jeden z největších zaměstnavatelů v regionu Vitesco Technologies (bývalý Continental). Ten otestoval bezmála pětistovku pracovníků. Zaměstnance navíc motivuje k pravidelným testům tím, že za každých 10 absolvovaných testů je odměňuje navýšením benefitního programu o 500 Kč.

Během prvních dvou týdnů testování zvládly provést mobilní odběrové týmy přes 6 tisíc testů. Od minulého úterý vyrazil do obcí a firem také tým trutnovské zdravotnické školy. Tvoří ho pedagogové různých předmětů. "Zapojeno už je 25 učitelů. Výtěry provádějí odborné učitelky, které působí v nemocnici a vzdělávají tam studenty na praxi. Administrativním záležitostem se věnují učitelé jiných předmětů, například angličtiny, účetnictví nebo tělocviku," popisuje ředitel Vyšší odborné a Střední zdravotnické školy Trutnov Roman Hásek.

Toho potěšil zájem, kteří pedagogové projevili o pomoc s testováním obyvatel v okrese. Nikoho nemusel nutit. "Zájem byl velký, jsem na to hrdý," říká Hásek, který rovněž působí v mobilním odběrovém týmu. "Střídáme se zhruba po absolvování čtyř míst. Od středy už jedeme ve dvou týmech," upřesňuje. Jejich působení v terénu organizuje Oblastní nemocnice Trutnov, která jim uděluje pokyny a dodává vybavení.

Ve čtvrtek se vydají mobilní týmy trutnovské zdrávky na testování na Finanční úřad v Trutnově, Městský úřad v Trutnově, do Teplárny v Poříčí a Mladých Buků, v pátek například do Úpice. "Jaký bude náš harmonogram v příštím týdnu, to se teprve dozvíme podle zájmu v obcích a firmách," dodává ředitel trutnovské zdravotnické školy Roman Hásek.

Mezi firmy, které testují zaměstnance samy, patří jeden z největších zaměstnavatelů regionu, Vitesco Technologies (bývalý Continental). V její trutnovské továrně pracují zhruba dva tisíce zaměstnanců. "Antigenní testování provádí přímo v areálu společnosti již od začátku listopadu 2020 externí dodavatel zdravotnických služeb. Testování nabízíme kmenovým i agenturním zaměstnancům a také externím partnerům působícím v areálu společnosti," přibližuje situaci Lubomír Tuček z Vitesco Technologies.

V továrně otestovali 450 zájemců, největší nárůst registrují v posledních týdnech. "Za celou dobu jsme zaznamenali 15 pozitivních případů," sděluje Tuček.

Firma motivuje zaměstnance, aby se nechávali pravidelně otestovat tím, že za každých 10 absolvovaných testů je odměňuje navýšením benefitního programu o 500 korun.

"Kromě toho nadále platí, a nikdy nepřestala platit, povinnost nosit ochranu úst a nosu, která byla v souvislosti s uzavřením regionu zpřísněna na povinnost nošení FFP2/KN95 respirátoru v celém areálu společnosti. Situaci se snažíme usnadnit tím, že každý zaměstnanec dostává 10 respirátorů a 10 nanoroušek na týden, čímž se snažíme podpořit dodržování opatření i mimo areál společnosti, případně chránit rodinné příslušníky. Mnoho zaměstnanců ale v areálu ani není, protože pokud to umožňuje povaha jejich práce, pracují v režimu home-office," vysvětluje Lubomír Tuček z Vitesco Technologies.