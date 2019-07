Pod Krkonošemi vzniká škola pro artisty. První v Česku, a i ve střední Evropě. Učit v ní mají ti nejlepší světoví performeři.

Lektory se stanou profesionální umělci, členové mezinárodně uznávaného australského souboru Gravity Other & Myths. Do Trutnova jezdí opakovaně na festival nového cirkusu Cirk-UFF!, jedinečnou show akrobatů, herců a muzikantů. Patří mezi největší hvězdy tady, i ve světě. Před pár dny dokonce získali Helpmann Awards. „To je velice prestižní australská cena, jako hudební Grammy v Americe,“ upozornil Libor Kasík, ředitel trutnovského kulturního a společenského centra Uffo, zakladatel a principál tamního festivalu.

Právě v jeho hlavě se zrodil nápad založit školu nového cirkusu, který laici obdivují zejména pro dechberoucí artistické výkony. „Australané mají v tomhle oboru skvělou práci s dětmi. Jsou nejlepšími učiteli na světě. A Gravity Other & Myths, to je podle mě nejlepší soubor,“ řekl.

Škola se naplno rozjede v lednu, už nyní se ale ve městě odehrává jakési předkolo – jednorázové workshopy pro začátečníky, mírně pokročilé i profesionály. Vyučují v nich právě Australané. V Trutnově totiž už druhý týden pilují, vylepšují a předělávají tři vlastní inscenace. Když netrénují, učí akrobacii.

„Trutnov jsme si oblíbili, je to náš druhý domov, chceme to místním nějak vrátit. Moc rádi se s nimi proto podělíme o to, co umíme,“ vysvětlil třiatřicetiletý australský artista Chris Carlos.

Nový cirkus v Trutnově

rok 2011

koná se první ročník festival Cirk-UFF! Hned při premiéře sklidila unikátní show akrobatů, herců a muzikantů velký úspěch.



rok 2019

– při devátém ročníku vzniká nápad založit ve městě cirkusovou školu. Kromě Uffa se na ní mají významně podílet Australané.

Během dvouhodinové lekce se zájemci naučí pět až šest akrobatických prvků. „Klademe důraz na to, aby si určité konkrétní věci zafixovali, a mohli je využít při dalším tréninku nebo při představeních,“ naznačil Carlos.

Účastníci kurzu byli z profesionálních umělců v rolích učitelů nadšení. „Bylo to super, moc mě to bavilo. Vše bylo krásně vysvětlené, a precizně předvedené. Naučili jsme se něco úplně nového, co jsme ještě nezkoušeli, věnovali jsem se zatím spíš statické akrobacii,“ řekla Věra Nemochovská z Prahy, která se zúčastnila lekce pro mírně pokročilé.

Další zájemci přicestovali až ze západních Čech. „Akrobacii máme jako koníčka. Když jsme se dozvěděli, že při naší dovolené v Krkonoších budou souběžně workshopy v Trutnově, hned jsme se přihlásili. A udělali jsme dobře. Byl to skvěle připravený, profesionálně vedený workshop,“ chválila Lucie Misařová z plzeňského spolku Žongléros Ansámbl. Spokojení byli i lektoři. „Je vidět, že účastníky naše lekce baví, že vědí, co chtějí. Užívám si jejich úsměvů, když se jim něco povede, když se něco naučí,“ přiznal Chris Carlos.

Cirkusová škola se rozjede v lednu a „žáci“ do ní budou chodit dvakrát až třikrát týdně. Základem „pedagogického sboru“ se stanou právě Australané. „Neustále jezdí po světě, jsou častokrát v Evropě, takže se domluvíme, že tu bude učit ten, kdo zrovna bude někde poblíž. Třeba jen na měsíc a další měsíc tu bude učit zase někdo další,“ naznačil Li- bor Kasík. Zájem o workshopy podle něj potvrdil, že v kurzu bude i trutnovská novocirkusová škola. „Bude to unikát. Lákat by měla lidi z celé Evropy,“ dodal.

Velký počet zájemců by se mohl rekrutovat i z místních. Příslibem může být například letošní premiérová cirkusová inscenace žáků trutnovské základ- ní umělecké školy. Za představení Pure je diváci odměnili ovacemi ve stoje.